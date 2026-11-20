البيتانغون يكشف أن تكاليف الحرب ضد إيران تجاوزت 48 مليار دولار اعتبارا من 13 نوفمبر، وسط تزايد الأعباء التشغيلية وتأثيرات مضيق هرمز.

كشف مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) خلال جلسة استماع أمام الكونغرس الأمريكي ، أن الولايات المتحدة أنفقت أكثر من 48 مليار دولار على الحرب التي تشنها ضد إيران منذ أواخر فبراير الماضي. وتأتي هذه البيانات الرسمية لتوضيح الحجم الهائل للأعباء المالية التي تتكبدها الإدارة الأمريكية في إطار تصعيد عسكري مستمر يمتد جذوره عبر عدة أشهر.

التفاصيل المالية والتوقيت الدقيق للتكاليف

صرح آرثر ميلر، نائب المراقب المالي في وزارة الدفاع الأمريكية، للكونغرس بأن تكلفة العمليات العسكرية بلغت نحو 38 مليار دولار حتى الأول من أغسطس الماضي. ووفقاً للإحصاءات المحدثة التي قدمها المسؤول العسكري، ارتفع هذا الرقم بشكل ملحوظ ليصل المبلغ الإجمالي إلى 48.3 مليار دولار اعتباراً من 13 نوفمبر. يشير هذا الارتفاع المتسارع في النفقات إلى استمرار وتيرة العمليات العسكرية وارتفاع أسعار الذخائر والموارد المستخدمة في ساحة الصراع.

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مكونات التكلفة والتأثيرات الاقتصادية الإقليمية

تشمل الأرقام المبلغ المخصص لتكاليف استبدال المعدات العسكرية التي تضررت أو استُهلكت خلال المعارك، بالإضافة إلى التكاليف التشغيلية الروتينية والمعقدة للجيوش العاملة في المنطقة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه التكاليف الصافية لا تأخذ في الحسبان الضرر الاقتصادي الواسع النطاق الذي لحق بالاقتصاد العالمي بسبب عدم الاستقرار. وقد ساهمت الحرب في تعطيل حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز الحيوي، والذي يعد شرياناً حيوياً لصادرات النفط والغاز في العالم.

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الاستراتيجيات الأمريكية وردود الفعل الإيرانية

في المقابل، فرضت الولايات المتحدة حصاراً صارماً على الموانئ الإيرانية، وهي خطوة استراتيجية تهدف إلى شل القدرة المالية والعسكرية لطهران. يتضمن هذا الحصار وجوداً بحرياً أمريكياً مكثفاً في منطقة الشرق الأوسط، يشمل نشر حاملات طائرات حربية في المياه المحيطة لإجراء عمليات مراقبة وضبط. وتأتي هذه الإجراءات البحرية كجزء من جهود الضغط المتزايدة لردع الهجمات الإيرانية واستعادة استقرار حركة الشحن في الخليج العربي.