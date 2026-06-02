تناولت الأنباء اليوم ثلاث قضايا رئيسية: تأكيد مسئول مصري تجاوز تكلفة المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة 400 مليار جنيه، وإعلان الوكالة الإندونيسية للرقابة على الغذاء والدواء تشديدها الرقابي على استخدام أكسيد النيتروس بعد إساءة مؤثرين تواصل اجتماعي له، ورفض القضاء الإيراني استئناف زوجين بريطانيين محكوم عليهما بالسجن عشر سنوات بتهمة التجسس.

صرح مسئول بوزارة التنمية المحلية في مصر بأن تكلفة المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة تتجاوز 400 مليار جنيه مصر ي، وهو مشروع تنموي ضخم يهدف إلى تطوير البنية التحتية والخدمات في القرى والمناطق الريفية بشكل شامل.

تأتي هذه التصريحات في إطار متابعة progresses المشروع الذي أطلقته الدولة لضمان تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل حقيقية للمواطنين. وتشمل المرحلة الأولى ما يقرب من 1560 قرية ضمن خطة استراتيجية تمتد لعدة سنوات، مع تركيز على مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق والخدمات الصحية والتعليمية. وقد تم تخصيص ميزانية ضخمة لهذا الغرض كجزء من استثمارات حكومية أوسع في البنية التحتية.

في سياق منفصل، تتحرك الوكالة الإندونيسية للرقابة على الغذاء والدواء لتعزيز الرقابة على مادة أكسيد النيتروس، المعروف شعبياً بغاز الضحك، بعد انتشار استخدامه غير الآمن عبر منصات التواصل الاجتماعي حيث نشره عدد من المؤثرين من علامة ويب بينك التجارية. وأبدت الوكالة أسفها لأن بعض هؤلاء المؤثرين ما زالوا يروجون لممارسات خطيرة أو يشاركون فيها، مما يعرض الصحة العامة للخطر.

وحثت السكان على الإبلاغ فوراً عن أي حالات اشتباه في استخدام أو توزيع غير قانوني للمادة، وأكدت على التنسيق المشترك مع الجهات الأمنية والصحية الأخرى لمواجهة هذه الظاهرة. يذكر أن لأكسيد النيتروس استخدامات مشروعة في قطاعات متعددة كالطب كغاز مخدر، والغذاء في صناعة رغوة الكريمة المخفقة، والسيارات كعامل مساعد في الاحتراق. لكن لوائح الوكالة الإندونيسية تصنفه كمحفز dietary additive وتحدد شروط صارمة لتصنيعه وتوزيعه.

كما أعلن رئيس الوكالة تارونا إقرار أن أي مخالفة لهذه الشروط قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات رادعة تشمل سحب المنتجات من الأسواق وتوقيع غرامات، مشيراً إلى أن الوكالة نفذت بالفعل Several مداهمات وضبطيات في مناطق مختلفة من البلاد. من ناحية أخرى، رفضت السلطات القضائية الإيرانية استئنافاً قدمه زوجان بريطانيان هما كريستيان وناomonas كولمسبي، اللذان حُكم عليهما بالسجن عشر سنوات بتهمة التجسس والقيام بأنشطة معادية للنظام.

ويأتي الرفض تأكيداً على الحكم الصادر سابقاً amidst توترات متصاعدة بين طهران ولندن حول قضايا أمنية ودبلوماسية. وقال محامي الزوجين إنهما سيتابعان السبل القانونية المتاحة محلياً، بينما دعت بريطنيما مراراً للإفراج عنهما ووصف القضية بأنها ذات دوافع سياسية. Alle هذه التطورات تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تقلبات أمنية واقتصادية متعددة





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