تكنو تطلق هاتف Pova 8 5G ببطارية 8000 مللي أمبير وشاشة 144 هرتز

هاتف تكنو Pova 8 5G يجمع بين بطارية ضخمة 8000 مللي أمبير وشاشة 144 هرتز ومعالج Dimensity 7100، مع ميزات ألعاب وتصميم متين يدعم الجيل الخامس.

أعلنت شركة تكنو رسمياً عن هاتفها الذكي الجديد Pova 8 5G ، الذي يركز على عمر البطارية وتجربة ال ألعاب . يجمع الهاتف بين شاشة عالية التردد و بطارية ضخمة وميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن تصميم متين.

يدعم الهاتف ما يصل إلى 20 نطاقاً لشبكات الجيل الخامس، مما يجعله خياراً مناسباً للمستخدمين الباحثين عن اتصال طويل الأمد وأداء مستقر. يتميز Pova 8 5G بشاشة IPS بحجم 6.76 بوصة وبدقة FHD+ ومعدل تحديث 144 هرتز، مع معدل استجابة لمس فوري يبلغ 1500 هرتز وسطوع أقصى 950 شمعة. تبلغ نسبة الاستحواذ 91.29% ودقة 1080×2344 بكسل. أبعاد الهاتف 165.66×78.46×8.8 ملم ووزن 225 جراماً.

يعمل الهاتف بمعالج ميدياتك Dimensity 7100 بتقنية 6 نانومتر، مع خيارات 6 أو 8 جيجابايت رام وذاكرة افتراضية إضافية 8 جيجابايت، وسعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت. في التصوير، كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل من مستشعر Sony LYTIA 600 ومستشعر ضوء، وأمامية 13 ميجابكسل. يدعم تسجيل فيديو 2K بمعدل 30 إطاراً في الثانية. أبرز ما يميز الهاتف بطاريته العملاقة بسعة 8000 مللي أمبير مع شحن سريع 45 وات، مما يعزز الاستخدام المكثف والألعاب الطويلة.

يتميز أيضاً بشاشة خلفية دائرية تفاعلية Alive Matrix Display تحول الغطاء الخلفي إلى واجهة تفاعلية تعرض مؤثرات بصرية تتفاعل مع الموسيقى والإشعارات، مع دعم 30 أداة. يضم الهاتف مقاومة الغبار والماء IP64 وشهادة المتانة العسكرية MIL-STD-810H ونظام تبريد بمساحة 14689 ملم مربع وتقنية تقليل الضوضاء بالذكاء الاصطناعي. يعمل بواجهة HiOS 16 المبنية على نظام Android 16. يتوفر الهاتف بلوني الأبيض والأخضر، بسعر يبدأ من 29999 روبية هندية لنسخة 6+128 جيجابايت، و31999 روبية لنسخة 8+128 جيجابايت. سيبدأ البيع في الهند اعتباراً من 18 يونيو





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هاتف ذكي تكنو Pova 8 5G بطارية ضخمة ألعاب

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