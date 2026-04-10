تمديد مواعيد إغلاق المحلات في مصر: التفاصيل الكاملة والقرارات الجديدة

أعلنت الحكومة المصرية عن تمديد ساعات عمل المحلات والمطاعم حتى الساعة 11 مساءً حتى نهاية أبريل، وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين خلال فترة الأعياد. يشمل القرار استثناءات لبعض الفئات والمنشآت السياحية، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين تنظيم العمل وتلبية احتياجات المواطنين.

شهدت الساعات الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في عمليات البحث عن مواعيد إغلاق المحلات والمولات والمقاهي في مصر، تزامنًا مع اقتراب عطلة أعياد المسيحيين . جاء ذلك بعد إعلان الحكومة عن تمديد ساعات العمل للمؤسسات التجارية لتلبية احتياجات المواطنين والزوار خلال فترة الاحتفالات. وقد أثار هذا القرار اهتمامًا واسعًا في أوساط المواطنين، حيث يسعى الجميع إلى معرفة المواعيد الجديدة لتنظيم أنشطتهم اليومية والتجارية.

في هذا السياق، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تمديد ساعات عمل المحلات والمطاعم لتنتهي في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى السابع والعشرين من أبريل الجاري. وأوضح مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن هذا القرار جاء في إطار التخفيف عن المواطنين وتسهيل حصولهم على احتياجاتهم، خاصة في ظل المناسبات والأعياد. كما أشار إلى أن الحكومة أخذت في الاعتبار الانخفاض النسبي في أسعار الوقود على المستوى العالمي، والذي اعتبره مرتبطًا باستدامة وقف إطلاق النار. وأكد رئيس الوزراء على أن هذا القرار يهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الاقتصاد. \تضمن القرار الصادر عن مجلس الوزراء استثناءات لبعض الفئات والمنشآت. فقد نصت المادة الثالثة من القرار على عدم تطبيق مواعيد الإغلاق الجديدة على المطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيًا، بالإضافة إلى تلك الموجودة في الموانئ الجوية والبحرية والبرية، ومحطات القطارات. كما شملت الاستثناءات المطاعم والكافيتريات والأنشطة المرخصة سياحيًا داخل المنشآت الفندقية أو الملحقة بها. وقد شدد القرار على ضرورة مراعاة مواعيد بعض الأنشطة الليلية الخاصة بالمحال التي تقدم منتجات أساسية، مثل محلات بيع الفواكه والخضراوات والدواجن وأسواق الجملة. وأشار مجلس الوزراء إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين تنظيم العمل التجاري وتلبية احتياجات المواطنين. وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن احتياطيات السلع الإستراتيجية في البلاد تصل إلى عام كامل، مما يبعث برسالة طمأنة للشعب المصري. كما لفت إلى أن الحكومة تعمل على متابعة تطبيق القرار بدقة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه. وقد شهدت محافظات الجمهورية استعدادات مكثفة لتطبيق القرار، حيث قام المحافظون بجولات ميدانية لمتابعة الالتزام بالمواعيد الجديدة والتأكد من عدم وجود أي مخالفات.\من الجدير بالذكر أن قرار تمديد ساعات العمل سيستمر حتى السابع والعشرين من أبريل الجاري، على أن تعود مواعيد الإغلاق إلى طبيعتها بعد انتهاء هذه الفترة. ويهدف القرار إلى تحقيق عدة أهداف، من أبرزها تقليل استهلاك الكهرباء خلال أوقات الذروة، وترشيد استخدام الموارد والطاقة، وتنظيم مواعيد العمل داخل الأسواق، وتعزيز الانضباط ورفع كفاءة الأداء في القطاعين التجاري والخدمي. هذا وقد بدأت المحافظات في تطبيق القرار اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق العاشر من أبريل وحتى الثالث عشر منه، مع تمديد ساعات العمل حتى الساعة الحادية عشرة مساءً بدلًا من التاسعة مساءً. ويأتي هذا التعديل في مواعيد الإغلاق بالتزامن مع أعياد المسيحيين. وتهدف الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين خلال فترة الأعياد والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني. وقد أشاد العديد من المواطنين بهذه الخطوة، معتبرين أنها ستساهم في تسهيل حياتهم اليومية وتوفير الخدمات والمنتجات التي يحتاجونها





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

توقعات الأبراج وحظك اليوم 11-11: استقرار مالي لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاءتوقعات الأبراج وحظك اليوم 11 11 استقرار مالي لهذا البرج ونصائح لهؤلاء | مصراوى

Read more »

هانيا الحمامي ومازن هشام يواصلان مسيرة الانتصارات ببطولة قطر للإسكواشنجحت هانيا الحمامي لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثالثة عالميًا، في تحقيق الفوز على الإنجليزية جورجينا كينيدي المصنفة الـ8 عالميًا بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (11-1) (11-7) (7-11) (12-10)

Read more »

وزير الصحة: لا توجد دولة تواجه عبء الزيادة السكانية كما في مصرالدولة ضخت استثمارات بقيمة 11 مليار جنيه في 11 محافظة

Read more »

حريق سنترال رمسيس.. المنتج أحمد بدوي يتخذ الإجراءات القانونية ضد صفحات نسبت له تصريحات غير صحيحةنشر في 11 يوليه 2025 - 2:53 م | آخر تحديث: الجمعة 11 يوليه 2025 - 2:53

Read more »

حالة الطقس في أسوان اليوم الثلاثاء 11-11-2025تشهد محافظة أسوان اليوم الثلاثاء الموافق : 11 /11 /2025 طقساً معتدلاً ومستقراً

Read more »

أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق أسوان اليوم الثلاثاء 11-11-2025شهدت أسواق محافظة أسوان اليوم الثلاثاء الموافق 11/11 /2025 استقراراً نسبياً

Read more »