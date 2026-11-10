تمكين المرأة واستقرار الأسرة في مؤتمر دولي بتنظيم المجلس القومي للمرأة

رئيسة المجلس القومي للمرأة أمل عمار تؤكد أن تمكين المرأة واستقرار الأسرة مساران متكاملان، وتدعو إلى سياسات تجمع التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية.

أكدت المستشارة أمل عمار ، رئيسة المجلس القومي للمرأة ، أن تمكين المرأة و استقرار الأسرة مساران متكاملان وليسا هدفين منفصلين. جاء ذلك خلال كلمتها في افتتاح المؤتمر الدولي " تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا"، الذي بدأت فعالياته يوم الثلاثاء، وينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة و منظمة الأسرة العربية.

وأعربت أمل عمار عن تقديرها للتعاون المثمر بين الجهات المنظمة، معتبرة أن تكامل الجهود الوطنية والإقليمية هو السبيل لدعم المرأة والأسرة معًا. وتأتي هذه الفعاليات في إطار النقاش حول العلاقة المباشرة بين أوضاع المرأة وتماسك الأسرة داخل المجتمع.

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محاور المؤتمر الدولي لتمكين المرأة

تحدثت أمل عمار عن أن استقرار الأسرة لا يمكن أن يتحقق دون امرأة تتمتع بحقوقها وتُصان كرامتها، وتتوافر أمامها فرص التعليم والعمل والمشاركة. وفي المقابل، لا يمكن تحقيق تمكين حقيقي للمرأة من دون بيئة أسرية داعمة تقوم على المودة والرحمة والاحترام المتبادل والمسؤولية المشتركة.

وأوضحت رئيسة المجلس القومي للمرأة أن محاور المؤتمر تعكس رؤية شاملة لهذه العلاقة. فالتمكين الاقتصادي وريادة الأعمال يسهمان في تحسين مستوى معيشة الأسرة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات، كما يمثل اقتصاد الرعاية مجالًا واعدًا للتنمية والتشغيل.

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وبيّنت أمل عمار أن رعاية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة مسؤولية مشتركة، وتحتاج إلى سياسات وخدمات تتيح للمرأة التوازن بين مسؤولياتها الأسرية وطموحاتها المهنية، وهو ما يضع هذا الملف في صلب نقاشات المؤتمر.

رؤية المجلس القومي للمرأة حول استقرار الأسرة

شددت أمل عمار على أن الأسرة هي المؤسسة الأولى لبناء الإنسان، ومنها تتشكل القيم وترسخ مبادئ الانتماء والمسؤولية. ولذلك اعتبرت أن استقرار الأسرة ليس شأنًا خاصًا بأفرادها فقط، بل ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع وتقدمه.

ونبهت رئيسة المجلس القومي للمرأة إلى أن الأسرة تواجه تحديات متزايدة في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم. ورأت أن مواجهة هذه التحديات تستلزم سياسات متكاملة تجمع بين التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية والقانونية، مع تعزيز الوعي وتوفير بيئة آمنة لجميع أفرادها.

وأكدت أمل عمار أن استقرار الأسرة لا يتحقق بتحميل المرأة مزيدًا من الأعباء، بل ببناء علاقة متوازنة تقوم على الشراكة والعدل والاحترام المتبادل. وأضافت أن حماية الأسرة تبدأ بحماية حقوق جميع أفرادها، وفي مقدمتهم النساء والأطفال.

أدوات الدعم والحماية للمرأة والأسرة المصرية

أشارت أمل عمار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 تمثل إطارًا متكاملًا لتعزيز مشاركة المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحماية حقوقها. وذكرت أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت اهتمامًا بتمكين المرأة وحماية الأسرة ضمن رؤية تضع بناء الإنسان في صدارة أولوياتها.

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وتتضمن الخطوات العملية التي أشارت إليها رئيسة المجلس القومي للمرأة تعزيز الحماية التشريعية للمرأة، وتوسيع فرص مشاركتها في مواقع صنع القرار، ودعم الشمول المالي وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية وتنمية الأسرة المصرية.

كما أوضحت أن المجلس القومي للمرأة يواصل عمله بالتنسيق مع مؤسسات الدولة وشركاء التنمية والمنظمات الدولية، عبر برنامج "الادخار والاقراض الرقمي" وبرامج التوعية الأسرية والمجتمعية، إضافة إلى مكتب شكاوى المرأة بفروعه في المحافظات. وتهدف هذه الأدوات إلى تعزيز قدرة المرأة على حماية حقوقها ودعم استقرار أسرتها.

وشددت أمل عمار على أن الحماية الاجتماعية والقانونية تظل ضمانة أساسية لأسرة آمنة ومستقرة، تُصان فيها الحقوق والكرامة. وأكدت أن مواجهة المخاطر المستحدثة، وفي مقدمتها العنف الرقمي والابتزاز والتنمر والإدمان، تتطلب تكامل أدوار المؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية والمجتمع المدني والقطاع الخاص في حماية الأجيال الجديدة.

واختتمت رئيسة المجلس القومي للمرأة كلمتها بالتأكيد على أن الاستثمار في قدرات المرأة وحماية حقوقها هو استثمار في استقرار الأسرة، وأن بناء أسرة واعية وآمنة ومتماسكة هو استثمار في مستقبل الأوطان.