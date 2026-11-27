الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذر من شبورة مائية كثيفة على القاهرة والمحافظات يوم السبت 28 نوفمبر، مع أمطار متقطعة وانخفاض في درجات الحرارة.

تواجه مختلف أنحاء مصر حالة من الاستقرار النسبي في الظواهر الجوية خلال يوم السبت 28 نوفمبر 2026 ، حيث يسود طقس معتدل على معظم المناطق نهارًا مع ارتفاع في الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يميل الطقس للبرودة خلال فترات الليل والصباح الباكر. وتؤكد الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هذا التباين في درجات الحرارة يتطلب انتباهاً خاصاً من السائقين والمواطنين لمواجهة التغيرات المناخية المفاجئة التي تشهدها البلاد في هذا التوقيت من العام.

تحذيرات الأرصاد من الشبورة المائية على الطرق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تنبيهاً هاماً بشأن تكون شبورة مائية كثيفة اعتباراً من الساعة الثالثة فجراً وحتى الساعة التاسعة صباحاً من يوم السبت 28 نوفمبر 2026. وتشمل هذه الظاهرة مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وقد تؤدي هذه الشبورة إلى انخفاض حاد في الرؤية الأفقية على بعض الطرق الرئيسية، مما يستوجب من قائدي المركبات توخي أقصى درجات الحذر والالتزام التام بالسرعات المقررة لتجنب الحوادث.

Also read أسعار الخضروات بالأسواق⁩ اليوم الخميس 26 نوفمبر

تفاصيل فرص هطول الأمطار على المناطق المختلفة

تشير التوقعات الجوية إلى وجود فرص متقطعة لهطول أمطار خفيفة قد تصل إلى متوسطة على مناطق من حلايب وشلاتين، بنسبة حدوث تقارب 30%. كما توجد فرص مماثلة لهطول أمطار خفيفة بنسبة حدوث تقارب 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. ومن المتوقع أيضاً ظهور بعض السحب المتفرقة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، بالإضافة إلى مناطق من شمال وجنوب الصعيد والصحراء الغربية، مع فرص ضعيفة لهطول أمطار خفيفة بنسبة حدوث تقارب 10% على بعض هذه المناطق.

تسجيلات درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات

تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى مجموعة من المعدلات المختلفة عبر المحافظات، حيث تسجل القاهرة 24 درجة للعظمى و14 للصغرى، والإسكندرية 23 للعظمى و16 للصغرى، والعاصمة الجديدة 25 للعظمى و13 للصغرى. وتسجل بورسعيد 24 درجة للعظمى و20 للصغرى، والإسماعيلية 24 للعظمى و13 للصغرى. وفي مدن ومحافظات الصعيد، تسجل سوهاج 29 درجة للعظمى و13 للصغرى، وقنا 32 للعظمى و17 للصغرى، والأقصر 32 للعظمى و17 للصغرى، وأسوان 33 للعظمى و19 للصغرى، فيما تسجل الوادي الجديد 29 للعظمى و15 للصغرى.

Advertisement

حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر والاتجاهات الرياحية

تتسم حالة الملاحة البحرية بالهدوء النسبي، حيث يكون البحر المتوسط خفيفاً إلى معتدل، والبحر الأحمر خفيفاً إلى معتدل أيضاً. ويبلغ ارتفاع الأمواج في كلا البحرين من 1.75 إلى 1 متر، مع اتجاه رياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على البحر المتوسط، وشمالية غربية إلى جنوبية شرقية على البحر الأحمر. وتناشد الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مع ضرورة متابعة التحديثات الصادرة عنها خاصة فيما يتعلق بالشبورة المائية.

أحداث دولية وتأثيراتها على الحركة الجوية

بينما تركز التحذيرات المحلية على الأحوال الجوية في مصر، تشهد أحداث دولية أخرى تأثيرات على الحركة الجوية العالمية، حيث سجلت تقارير عن شلل جوي بمطار كولونيا الألماني بسبب انقلاب تريلا أعلى دائري الهرم. وتؤكد هذه الأحداث على أهمية متابعة التحديثات الجوية الدولية والمحلية لاتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة في مختلف القطاعات.