الهيئة العامة الأرصاد الجوية تصدر تحذيرات من أمطار ورياح وشبورة مائية على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية بدءاً من 29 نوفمبر 2026 مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

أصدرت الهيئة العامة الأرصاد الجوية بياناً رسمياً يتوقع خلاله انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة ، مع استمرار نشاط الرياح وتساقط الأمطار على أجزاء متنوعة من الجمهورية المصرية. يستمر هذا الوضع الجوي المتغير خلال الفترة المحددة من يوم الأحد 29 نوفمبر 2026 وحتى يوم الخميس 3 ديسمبر 2026، مما يتطلب من المواطنين اتخاذ الحيطة اللازمة.

تفاصيل الأجواء ومعدلات هطول الأمطار المتوقعة

توضح بيانات الهيئة أن الطقس سيكون مائلاً للحرارة على معظم الأنحاء خلال ساعات النهار، بينما يميل للبرودة بشكل ملحوظ ليلاً وفي ساعات الصباح الأولى، وذلك على معظم أنحاء الجمهورية. كما تشير التوقعات إلى أن الطقس سيحافظ على الأجواء الخريفية المعتادة، مع وجود تفاوت واضح في درجات الحرارة بين المناطق الشمالية والمناطق الجنوبية، حيث تظل الأجواء حارة على جنوب الصعيد.

Also read المجلس القومي للمرأة يوجه حملة طرق الأبواب ضد زواج الصفقة

فيما يتعلق بهطول الأمطار، تنبأت الهيئة بحدوث فرص لسقوط أمطار خفيفة يوم الأحد 29 نوفمبر بنسبة حدوث تقدر بحوالي 40%. ستكون هذه الأمطار مركزة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج العقبة. كما من المتوقع أن تكون الأمطار متوسطة الغزارة ليلاً على مناطق السلوم ومطروح، على فترات متقطعة.

تحذيرات من الشبورة المائية واضطراب الملاحة

حذرت الهيئة العامة الأرصاد الجوية بشدة من تكثف الشبورة المائية على الطرق الرئيسية، خاصة خلال الفترة من الساعة الرابعة حتى التاسعة صباحاً. ستتركز هذه الحالة على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، وصولاً إلى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد. قد تتسم هذه الشبورة بالكثافة العالية في بعض الأوقات، مما يستدعي من قائدي المركبات توخي الحذر الشديد وتقليل السرعة لضمان السلامة.

Advertisement

من الجدير بالذكر أن حالة عدم الاستقرار في الأجواء ستصبح أكثر وضوحاً اعتباراً من يوم الإثنين 30 نوفمبر، وتمتد تأثيراتها على مناطق شمال البلاد ومنطقة سيناء. ترافق هذه الحالة فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة، مصحوبة بانخفاض ملموس في درجات الحرارة ونشاط قوي للرياح على بعض المناطق، وهو ما يزيد من الإحساس ببرودة الجو بشكل غير مألوف.

تداعيات الطقس على حركة الملاحة الجوية والبحرية

من المرجح أن تؤدي هذه الظروف الجوية القاسية إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية، بشكل خاص على مناطق من سواحل البحر المتوسط. هذا الاضطراب يؤثر على سلامة الملاحة ويسبب تأخيرات محتملة، مما يتطلب متابعة دقيقة من قبل الجهات المعنية بالقطاع البحري. كما أن التغيرات الجوية المستمرة قد تؤثر سلباً على الكفاءة التشغيلية في المناطق الساحلية.

معدلات درجات الحرارة المتوقعة في العاصمة والمحافظات

تتباين درجات الحرارة بشكل واضح بين بداية ونهاية الفترة المتوقعة، حيث تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري يوم الأحد 25 درجة مئوية للعظمى و16 للصغرى. مع اقتراب نهاية الفترة المتوقعة يوم الخميس، يتوقع أن تنخفض هذه الأرقام إلى 21 درجة للعظمى و14 للصغرى، مما يعكس التغير الجذري في أنماط الطقس خلال تلك الأيام.

في السياق نفسه، تم رصد اضطرابات في الأجواء الألمانية أدت إلى شلل جزئي في مطار كولونيا لمدة ساعتين ونصف، بسبب أحداث غير معروفة الغموض. هذا الحدث يسلط الضوء على حساسية البنية التحتية الجوية للتغيرات المناخية المفاجئة، ويذكر بأهمية متابعة النشرات الجوية باستمرار. دعت الهيئة المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، والمواظبة على متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر لمواجهة هذه التقلبات الجوية الحادة وانخفاض درجات الحرارة.