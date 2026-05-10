تنسيق دولي واسع لمواجهة تفشي فيروس هانتا على متن السفينة السياحية MV Hondius وبروتوكولات صحية مشددة في فرنسا

تفاصيل الإجراءات الفرنسية والأوروبية المشتركة للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس هانتا على متن السفينة MV Hondius، بما في ذلك عمليات الإجلاء الطبي من جزر الكناري وفرض تدابير حجر صحي ومراقبة دقيقة للعائدين لضمان عدم انتشار العدوى داخل الأراضي الفرنسية.

تشهد الساحة الدولية حالة من الاستنفار الصحي عقب إعلان السلطات الفرنسية عن متابعتها الحثيثة والدقيقة للوضع الصحي المتأزم على متن السفينة السياحية MV Hondius، والتي تبين أنها موبوءة ب فيروس هانتا بعد تسجيل عدة حالات إصابة مؤكدة بين الركاب.

وتأتي هذه التحركات في إطار تنسيق رفيع المستوى يجمع بين السلطات الفرنسية ونظيراتها في إسبانيا وهولندا، وبدعم مباشر من الاتحاد الأوروبي وتحت رعاية وإشراف منظمة الصحة العالمية لضمان إدارة الأزمة وفق أعلى المعايير الصحية الدولية. وفي بيان مشترك صادر عن وزارة أوروبا والشؤون الخارجية ووزارة الصحة الفرنسيتين، تم التأكيد على وجود عمل مؤسسي متواصل ومنسق يهدف إلى تحضير كافة الترتيبات اللازمة لضمان عودة خمسة مواطنين فرنسيين كانوا على متن السفينة إلى بلادهم بطريقة آمنة تمنع تسرب الفيروس إلى المجتمع.

وبناءً على البروتوكولات الصارمة التي اقترحها المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC)، فقد تقرر أن ترسو السفينة قبالة سواحل تينيريفي في جزر الكناري، حيث تتولى السلطات الصحية الإسبانية مسؤولية تسهيل عملية نزول الركاب وإدارة عمليات الإجلاء عبر رحلات طبية متخصصة لنقل المصابين والمخالطين إلى بلدانهم الأصلية تحت رقابة طبية مشددة. وفيما يخص الجوانب التنفيذية لعملية العودة، يقوم مركز الأزمات والدعم (CDCS) التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية بالتواصل الدائم مع الجانب الإسباني لتأمين رحلة طبية خاصة لنقل المواطنين الفرنسيين الخمسة، مع الالتزام الكامل بالتوصيات الصحية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

ولن تقتصر الرعاية على الجانب اللوجستي فحسب، بل تشمل تقديم الدعم الطبي والنفسي اللازم للمواطنين لتقليل آثار الصدمة والتوتر الناتج عن الإصابة أو احتمالية الإصابة. وفور وصولهم إلى فرنسا، ستتولى وزارة الصحة الإدارة الكاملة للملف، حيث ستشرف الوكالة الإقليمية للصحة في إيل دو فرانس على استقبالهم وتنفيذ خطة العزل.

ونظراً لتصنيف منظمة الصحة العالمية لجميع الركاب كمخالطين ذوي مستوى خطر مرتفع، سيتم إخضاع المواطنين الفرنسيين الخمسة لحجر صحي إلزامي داخل المستشفى لمدة 72 ساعة، تهدف هذه الفترة إلى إجراء تقييمات طبية شاملة وفحوصات دقيقة. وفي حال استقرار حالتهم، سيتم السماح لهم بالعودة إلى منازلهم، ولكن بشرط الخضوع لعزل منزلي صارم لمدة 45 يوماً، مع تطبيق نظام مراقبة صحية يومي لضمان عدم ظهور أي أعراض متأخرة، حيث ستستمر الوكالات الصحية الإقليمية في متابعة جميع الأشخاص المعرضين للعدوى، حتى من لم تظهر عليهم أعراض، لمدة ستة أسابيع، وهي المدة القصوى النظرية لفترة حضانة الفيروس.

من جهة أخرى، قامت هيئة الصحة العامة في فرنسا بوضع مجموعة من التوصيات الفنية التي تتناسب مع مستويات خطر التعرض المختلفة، وقد تم تعميم هذه الإجراءات عبر تنبيه صحي وجه إلى وكالات الصحة الإقليمية في الثامن من مايو لعام 2026، يتضمن تعريفاً دقيقاً للحالات المشتبه بها وتدابير التعامل الفوري معها. وأوضحت السلطات أنه في حال ظهور أي أعراض على أي شخص يخضع للمتابعة، سيتم تحويله فوراً إلى مسار المخاطر الوبائية والبيولوجية المعروف بـ (REB)، وهو مسار متخصص يتيح تقديم رعاية طبية فائقة داخل منشآت صحية مرجعية مجهزة بأنظمة عزل متطورة ومراقبة سريرية دقيقة.

ورغم هذه الإجراءات الصارمة، أكد البيان الرسمي أنه لم يتم تسجيل أي حالة مؤكدة للإصابة بفيروس هانتا داخل الأراضي الفرنسية حتى الآن. ومع ذلك، بدأت السلطات عمليات تتبع واسعة للمخالطين كإجراء احترازي، شملت مراجعة قوائم الرحلات الجوية الدولية. وفي هذا السياق، تم رصد ثمانية مواطنين فرنسيين كانوا على متن رحلة جوية بين سانت هيلينا وجوهانسبرج في 25 أبريل 2026، حيث تم تحديدهم كمخالطين لحالة مؤكدة.

ورغم ظهور أعراض خفيفة على أحدهم، إلا أن الفحوصات الأولية التي أجريت حتى 8 مايو كانت سلبية، ولا تزال وكالات الصحة الإقليمية تتواصل معهم بشكل فردي لضمان سلامتهم وتطبيق تدابير العزل المؤقت عند الضرورة





