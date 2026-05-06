تنسيق خليجي أوروبي رفيع المستوى في جنيف لمواجهة التهديدات الإيرانية وتعزيز الأمن الإقليمي

اجتماع دبلوماسي مكثف في جنيف يجمع سفراء دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي لبحث سبل التصدي للتدخلات الإيرانية وضمان سلامة الملاحة الدولية في مضيق هرمز بناء على قرارات مجلس الأمن.

شهدت مدينة جنيف السويسرية انعقاد اجتماع دبلوماسي رفيع المستوى جمع بين سفراء دول مجلس التعاون الخليجي وممثلي الاتحاد الأوروبي ، وذلك في إطار سعي الجانبين لتعزيز التعاون الاستراتيجي ومواجهة التحديات الأمنية المتزايدة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة.

تركزت النقاشات العميقة خلال هذا اللقاء على تداعيات الهجمات التي شنتها إيران على عدة دول في المنطقة، وهو ما استدعى تنسيقاً رفيع المستوى لضمان عدم انزلاق المنطقة نحو صراع أوسع نطاقاً قد يؤثر على الاستقرار العالمي. وأكد المشاركون في الاجتماع أن استقرار منطقة الخليج العربي ليس مجرد شأن إقليمي داخلي، بل هو ركيزة أساسية للأمن والسلم الدوليين، نظراً للأهمية الجيوسياسية والاقتصادية الفائقة للمنطقة كمركز رئيسي لإمدادات الطاقة العالمية التي تعتمد عليها القارات المختلفة في تسيير اقتصاداتها.

وفي سياق متصل، شدد الجانبان على ضرورة الالتزام الصارم والكامل بقرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرار رقم 2817 الذي يدين بشكل واضح وصريح الهجمات الإيرانية التي استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية. وأشار المسؤولون الدبلوماسيون إلى أن هذه التصرفات تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتعتبر تهديداً مباشراً لاستقرار الدول ذات السيادة التي تسعى للسلام والتعاون.

وقد طالب الاتحاد الأوروبي، من خلال هذا الاجتماع، إيران بالوقف الفوري لكافة أشكال التهديدات والعمليات العدائية ضد جيرانها، مؤكداً أن لغة التصعيد والوعيد لا تخدم مصالح أي طرف في المنطقة، وأن الحلول الدبلوماسية القائمة على احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية هي السبيل الوحيد لتحقيق سلام مستدام وشامل. كما أفرد الاجتماع مساحة واسعة ومفصلة لمناقشة قضية حرية الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم.

وأعرب السفراء عن قلقهم البالغ من التهديدات الإيرانية المتكررة بإغلاق المضيق أو عرقلة حركة السفن التجارية والناقلات، وهو أمر قد يؤدي إلى كارثة اقتصادية عالمية من خلال رفع أسعار النفط بشكل جنوني وتعطيل سلاسل التوريد الدولية. وأكد الجانب الأوروبي دعمه الكامل للجهود الخليجية الرامية إلى تأمين الممرات المائية، معتبراً أن أي مساس بحرية الملاحة هو اعتداء على المصالح التجارية العالمية برمتها.

وأشار الاجتماع إلى أن التنسيق المشترك بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي سيسهم في خلق جبهة موحدة تضغط باتجاه وقف الاستفزازات الإيرانية وضمان تدفق الطاقة بشكل آمن. ومن جانب آخر، تطرق الحوار إلى أهمية تطوير آليات العمل الدبلوماسي بين التكتلين، حيث تم الاتفاق على جعل هذا الحوار دورياً ومنتظماً لضمان سرعة الاستجابة للأزمات الطارئة.

وفي هذا الإطار، برزت أهمية مراجعة بعض السياسات الخارجية الأوروبية لتكون أكثر مرونة وفعالية في التعامل مع الأزمات الإقليمية، بما يضمن اتخاذ قرارات حاسمة وسريعة دون التعرض لعقبات البيروقراطية أو اشتراطات الإجماع المطلق التي قد تعيق أحياناً سرعة التحرك الأوروبي في الملفات الأمنية الحساسة. إن هذا التوجه يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في أن يكون شريكاً فاعلاً ومؤثراً في استقرار المنطقة العربية، بما يتجاوز مجرد إلقاء البيانات السياسية إلى اتخاذ خطوات عملية ملموسة على الأرض.

وختاماً، أكد سفراء دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي أن الشراكة الاستراتيجية بينهما تتجاوز الجوانب الاقتصادية والتجارية لتشمل التعاون الأمني والاستخباري ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله. وشدد المجتمعون على أن مواجهة التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول الخليجية تتطلب تكاتفاً دولياً واسعاً، وأن الاستمرار في نهج التهديدات الإيرانية سيؤدي حتماً إلى عزل طهران دولياً وزيادة الضغوط عليها للعودة إلى طاولة المفاوضات بجدية ومصداقية.

إن هذه اللقاءات في جنيف تمهد الطريق لمرحلة جديدة من التعاون الوثيق الذي يهدف إلى تحويل المنطقة من ساحة للصراعات والوكالات إلى منطقة للتعاون والتنمية والازدهار المشترك الذي يعود بالنفع على الشعوب كافة





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مجلس التعاون الخليجي الاتحاد الأوروبي إيران مضيق هرمز الأمن الدولي

United States Latest News, United States Headlines