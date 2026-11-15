تنظيم التنقيب عن الذهب بجنوب مصر بين التنظيم الرسمي والفوائد الاقتصادية

خبير اقتصادي يؤكد أن تنظيم التنقيب عن الذهب في جنوب مصر يهدف لدمج النشاط العشوائي في منظومة قانونية، مع وجود احتياطي يصل إلى 227 طنًا من الذهب الخام.

أكد الدكتور صابر شاكر ، الأستاذ المتخصص في الاقتصاد، أن عملية تنظيم التنقيب عن الذهب في جنوب مصر تعد خطوة حاسمة نحو دمج الأنشطة غير الرسمية داخل إطار قانوني رسمي يتعاون فيه القطاع الخاص مع مؤسسات الدولة، وذلك بعد عقود من الممارسات العشوائية التي تسببت في إهدار جزء كبير من الثروات المعدنية الوطنية.

وقال الدكتور صابر شاكر خلال مداخلة تلفزيونية على قناة "إكسترا نيوز" إن البيانات والتقديرات المتاحة تشير إلى وجود احتياطي ضخم من الذهب الخام في المناطق الجنوبية يصل إلى نحو 227 طنًا، لافتًا إلى أن تركيز المعدن يختلف بشكل كبير من موقع لآخر، حيث لا يتجاوز إنتاج طن الصخور جرامًا واحدًا في بعض المواقع، بينما يرتفع إلى 20 جرامًا من الذهب الخالص في المناطق الغنية.

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الإطار التشريعي لتنظيم التعدين الأهلي

شدد الدكتور صابر شاكر على ضرورة العمل الفوري لوضع إطار تشريعي واضح ينظم عمل صغار المنقبين، موضحًا أن هذا الإطار يسمح بممارسة التعدين الأهلي محدود النطاق وفقًا للاشتراطات المفصلة في قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.

وأوضح أن القانون الجديد سيتضمن آلية دقيقة لتسجيل العاملين في المجال، وتحديد المواقع الجغرافية المصرح بها للتنقيب، كما سيعمل على وضع فترات زمنية محددة ومراقبة لممارسة النشاط لضمان عدم الإضرار بالبيئة أو تعطيل الحركة الطبيعية في تلك المناطق.

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مخاطر الزئبق والالتزام بالسلامة

تطرق الخبير الاقتصادي إلى أهمية إلزام جميع العاملين في هذا القطاع بتطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية الصارمة، من أجل الحد من المخاطر البيئية والصحية الخطيرة الناتجة عن التنقيب غير المنظم.

وأشار إلى الخطر المتزايد لاستخدام مواد سامة مثل الزئبق في عمليات الاستخلاص، مما يستدعي إشراك القبائل المحلية والعاملين في القطاع بشكل مباشر وعدم إقصاء أي طرف من منظومة التنظيم لضمان نجاح التجربة.

الصندوق المالي ودعم الانتقال الرسمي

اقترح الدكتور صابر شاكر إنشاء جمعيات وتعاونيات متخصصة في مجال التعدين الأهلي، لتكون كيانات قانونية معترفًا بها يمكن للدولة التعامل معها مباشرة، مما يسهل الرقابة والإشراف.

كما شدد على ضرورة إقامة مراكز حكومية لشراء الذهب من صغار المنقبين وفق أسعار واضحة وشفافة، مع دراسة إنشاء صندوق مالي مخصص يدعم الانتقال التدريجي للعاملين من النشاط العشوائي إلى التعدين الرسمي.

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توفير فرص عمل والاستثمارات

أكد خبير عسكري في سياق متصل أن تنظيم التنقيب عن الذهب يفتح بابًا واسعًا أمام الاستثمارات ويوفر فرص عمل حقيقية لمواطني جنوب مصر، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي في المناطق الحدودية.

وأشار إلى أن الاعتماد على الإجراءات الأمنية وحدها لن يكون كافيًا لحل أزمة التنقيب غير المنظم، حيث يتطلب الحل توفير مسارات اقتصادية بديلة تشمل منح التراخيص وتأسيس الكيانات القانونية.

دور القوات المسلحة والأزهر

وأوضح أن تحول العلاقة بين الدولة والعاملين من المواجهة إلى التعاون سيمكن القوات المسلحة من التركيز على مهام حماية الحدود الخارجية والتصدي لأي محاولات تسلل عبرها.

في سياق متصل، برزت إبداعات لطلاب المعاهد الأزهرية بأسيوط ضمن إطار نشاطهم الطلابي في الدوري الثقافي، كما نظمت اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء قافلة شاملة في الإسكندرية كشفت على 3180 مواطنًا خلال 4 أيام.