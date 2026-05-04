تنظيم تغطية الجنازات.. وعقوبات رياضية.. وتطورات في الطب البديل

أخبار متنوعة تشمل تنظيم تغطية الجنازات والعزاءات للشخصيات العامة، وعقوبات رياضية في الدوري المصري، وتطورات في مجال الطب البديل في العصر الرقمي.

في خضم التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في مختلف المجالات، يبرز دور الطب البديل كخيار متزايد للعديد من الأفراد الباحثين عن حلول صحية مكملة أو بديلة للعلاج التقليدي.

ومع دخولنا العصر الرقمي، يشهد هذا المجال تحولات كبيرة، حيث تتاح المعلومات الطبية والوصفات العلاجية البديلة بسهولة عبر الإنترنت، مما يثير تساؤلات حول حدود العلم ومخاطر التجربة. فمن ناحية، يوفر العصر الرقمي منصات للباحثين والأطباء المتخصصين في الطب البديل لتبادل المعرفة والخبرات، ونشر الدراسات والأبحاث التي تدعم فعالية بعض العلاجات. ومن ناحية أخرى، يفتح الباب أمام انتشار المعلومات المغلوطة والشعوذة، واستغلال حاجة المرضى من قبل غير المؤهلين.

لذا، يصبح من الضروري توخي الحذر والتحقق من مصادر المعلومات، والاعتماد على الأطباء المتخصصين والمراكز الموثوقة عند اللجوء إلى الطب البديل. يجب أن يكون العلاج البديل مكملاً للعلاج التقليدي، وليس بديلاً عنه، وأن يتم تحت إشراف طبي متخصص لتجنب أي مضاعفات أو تفاعلات غير مرغوب فيها. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الجهات المعنية وضع قوانين ولوائح تنظم ممارسة الطب البديل، وتضمن سلامة المرضى وحقوقهم.

وفي سياق الأحداث الرياضية، شهدت منافسات الدوري المصري الممتاز تطورات هامة، حيث تقرر غياب اللاعب تريزيجيه عن مباراة فريقه الأهلي أمام إنبي، وذلك بسبب ظروف خاصة لم يتم الكشف عن تفاصيلها. كما أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن عقوبات بالجولة الخامسة من المسابقة، شملت إيقاف مدرب فريق بيراميدز، بالإضافة إلى غياب لاعب من فريق إنبي عن مباراة الأهلي. وتأتي هذه العقوبات في إطار جهود الرابطة للحفاظ على الروح الرياضية وضبط الأداء الفني والإداري للمسابقات.

وتعتبر هذه القرارات بمثابة رسالة واضحة للاعبين والمدربين بضرورة الالتزام باللوائح والقواعد المنظمة للمسابقة، وتجنب أي سلوكيات غير رياضية قد تؤثر على سير المنافسة. ومن المتوقع أن تشهد المباريات القادمة حماسًا وتشويقًا كبيرين، في ظل التنافس الشديد بين الفرق على حصد النقاط والوصول إلى المراكز المتقدمة في جدول الترتيب. وفي تطور آخر، أعلنت شعبة المصورين بنقابة الصحفيين المصرية عن تطبيق نظام تنظيمي جديد لتغطية الجنازات والعزاءات الخاصة بالشخصيات العامة والفنانين.

يهدف هذا النظام إلى القضاء على حالة الفوضى والتجاوزات التي كانت تشوب تغطية هذه الأحداث، وضمان تنظيم يليق بضخامة المناسبة وتاريخ الشخصية الراحلة. ويتضمن النظام تطبيق «استمارة تسجيل» مسبق للمصورين الراغبين في التغطية، وتحديد زي موحد وبطاقات تعريفية للمصرح لهم بالدخول. كما سيتم تخصيص حافلة لنقل المصورين المسجلين، وتحديد بوابات دخول خاصة بهم، مع منع دخول أي مصور غير مصرح له.

وأكد رئيس شعبة المصورين أن النقابة ليست مسئولة عن أي شخص يتواجد خارج هذا الإطار التنظيمي، وأن دورها يقتصر على تنظيم المصورين المسئولين عن التغطية الرسمية للحدث. وقد تم تطبيق هذا النظام لأول مرة في تغطية جنازة الفنان الراحل هاني شاكر، وذلك في إطار بروتوكول تعاون بين نقابة الصحفيين ونقابة المهن التمثيلية وشركة «سُكنة» المتخصصة في تنظيم مراسم الجنازات.

ويهدف هذا البروتوكول إلى وضع قواعد جديدة لتنظيم تغطية مراسم الجنازات والعزاءات، خاصة تلك الخاصة بالفنانين والمشاهير، وضمان احترام خصوصية العائلة والمشيعين





