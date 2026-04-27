تنظيم الأسرة بين الأخذ بالأسباب والاعتراف بقضاء الله

توضحت دار الإفتاء المصرية أن تنظيم الأسرة ليس هروبًا من قضاء الله ولا تدخلًا في قدره، بل هو من باب الأخذ بالأسباب العادية التي إن شاء الله تعالى خلق عندها الأثر أو لم يخلقه، وفقًا لعقيدة أهل السنة في ارتباط الأسباب بالمسببات.

هل تنظيم الأسرة يعتبر تدخلًا في قدر الله أو هروبًا من قضاء الله ؟ هذا السؤال الذي ورد إلى دار الإفتاء المصرية، استدعى توضيحًا ديني ًا دقيقًا حول هذا الموضوع الحساس.

وأوضحت دار الإفتاء في إجابتها أن تنظيم الأسرة ليس هروبًا من قضاء الله ولا تدخلًا في قدره سبحانه وتعالى، بل هو من باب الأخذ بالأسباب العادية التي إن شاء الله تعالى خلق عندها الأثر أو لم يخلقه، وفقًا لعقيدة أهل السنة في ارتباط الأسباب بالمسببات بطريق جريان العادة. وأكدت أن كل أثر وقع في الكون فهو مخلوق، وأنه لا خالق على الحقيقة سوى الله عز وجل.

واستشهدت دار الإفتاء بما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه، حيث جاء أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جاريته التي يعمل بها، وقال: إني أكره أن تحمل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها». وبعد فترة، عاد الرجل وقال: إن الجارية قد حملت، فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها».

وهذا الحديث يوضح أن الأخذ بالأسباب لا يتعارض مع وقوع الأقدار، لأن الله هو الذي يقدر كل شيء، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. كما روى أبو داود في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن العزل، وقال: إني أكره أن تحمل الجارية، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلق ما استطعت أن تصرفه».

وبناءً على هذه الأدلة، أكدت دار الإفتاء أن تنظيم الأسرة ليس تدخلًا غير جائز في القدر، بل هو من باب الأخذ بالأسباب العادية التي قد يؤديها الله أو لا يؤديها، وفقًا لإرادته. وفي كتاب «المواقف» وشرحه في بيان مذهب إمام أهل السنة أبي الحسن الأشعري، جاء أن عقيدة أهل السنة تقوم على أن الأسباب والمسببات مرتبطة بجريان العادة، وأن كل شيء في الكون مخلوق بإرادة الله تعالى.

وتأتي هذه التوضيحات في سياق الجدل الدائر حول تنظيم الأسرة، حيث يراها البعض تدخلًا في قدر الله، بينما يراها آخرون وسيلة عادية للأخذ بالأسباب. وقد أكدت دار الإفتاء أن الإسلام لا يحرم تنظيم الأسرة، بل يوصي بالأخذ بالأسباب العادية، مع التأكيد على أن كل شيء في الكون مخلوق بإرادة الله. وفي سياق الحديث عن تنظيم الأسرة، فإن الإسلام يوصي بالاعتدال في الإنفاق، والحفاظ على الصحة، ورفاهية الأسرة، مما يجعل تنظيم الأسرة جزءًا من هذه المبادئ.

وقد أكد العلماء أن تنظيم الأسرة ليس هروبًا من قضاء الله، بل هو وسيلة للحفاظ على صحة الأسرة ورفاهيتها، وفقًا للأسباب العادية التي أمر بها الإسلام. وفي الختام، فإن تنظيم الأسرة ليس تدخلًا في قدر الله، بل هو من باب الأخذ بالأسباب العادية التي قد يؤديها الله أو لا يؤديها، وفقًا لإرادته. وهذا ما أكده العلماء في مختلف الكتب والمصادر الإسلامية، حيث أن الإسلام يوصي بالأخذ بالأسباب العادية، مع التأكيد على أن كل شيء في الكون مخلوق بإرادة الله





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

تنظيم الأسرة قضاء الله أهل السنة دار الإفتاء الأسباب والمسببات

United States Latest News, United States Headlines