تنظيم إجراءات تعيين الدفعة الخامسة من المعلمين بقنا يوم 11 نوفمبر 2026

بدء إجراءات استكمال التعاقد وتلقي مسوغات التعيين لمعلمي الدفعة الخامسة المقبولين بقنا، اعتباراً من غدًا الأربعاء 11 نوفمبر 2026، مع تقسيم الحضور إلى فترتين.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بقنا عن بدء الإجراءات الرسمية لاستكمال التعاقد وتلقي المستندات اللازمة لتعيين الدفعة الخامسة من المعلمين المقبولين ضمن مسابقة توظيف 30 ألف معلم، وذلك اعتبارًا من غدًا الأربعاء الموافق 11 نوفمبر 2026.

جدول الحضور المقسم حسب الأرقام

قام وكيل الوزارة بتقسيم المعلمين المعينين إلى مجموعتين رئيسيتين استنادًا إلى أرقامهم الواردة في الكشوف المعلنة، لتسهيل إجراءات الحضور إلى ديوان المديرية يوم 11 نوفمبر 2026، حيث يجب على المجموعة الأولى التي تضم المعلمين من رقم 1 إلى 120 التوجه إلى المكان في تمام الساعة 10 صباحًا لتقديم أوراقهم وتسليم المستندات المطلوبة.

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تفاصيل موعد المجموعة الثانية وذوي الهمم

بالنسبة للمجموعة الثانية التي تشمل المعلمين من رقم 121 إلى 240، يُطلب منهم الحضور أمام اللجنة لتسليم مسوغات التعيين في تمام الساعة 1 ظهرًا، أما المعلمون المعينون ضمن نسبة الـ 5% المخصصة لذوي الهمم، فيجب عليهم التوجه إلى إدارة الموارد البشرية بديوان المديرية في تمام الساعة 10 صباحًا بنفس اليوم.

اشتراطات تنظيم الملفات والمستندات

أكدت الإدارة على ضرورة تنظيم المستندات في ملفين منفصلين بدقة، ألا وهو ملف أصل يحتوي على الأوراق والشهادات الأصلية أو المستخرجات الرسمية الأصلية، وملف صورة يحتوي على صور ضوئية واضحة من نفس الأوراق الموجودة في الملف الأصلي لضمان سرعة الإنجاز.

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شروط صحة عقود التعيين

يجب تقديم صحيفة الحالة الجنائية موجهة لجهة العمل، بالإضافة إلى إقرار موقع من مدير إدارة الموارد البشرية بالوحدة ومصدق على توقيعه من المعين بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي، وهي الوثائق الأساسية المطلوبة لإتمام عملية التعيين بنجاح.

يأتي هذا الإعلان في إطار جهود إدارة الموارد البشرية لتسريع عملية دمج المعلمين الجدد في العملية التعليمية، مع الالتزام الصارم بالمواعيد المحددة لكل مجموعة لضمان سير الإجراءات بكفاءة عالية وتجنب أي ازدحام أو تأخير في توقيع العقود الرسمية.