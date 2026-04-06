تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهم في قضية مقتل سلمى بهجت بالشرقية

تم تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق إسلام محمد فتحي في قضية مقتل الطالبة سلمى بهجت بمحافظة الشرقية، بعد استنفاد جميع مراحل التقاضي وتأييد محكمة النقض.

في مشهد أخير يختتم فصول قضية شغلت الرأي العام في محافظة الشرقية ، تم اليوم تنفيذ حكم ال إعدام شنقاً بحق المدان إسلام محمد فتحي. جاء هذا القرار بعد استنفاد جميع درجات التقاضي وتأييد محكمة النقض للحكم الصادر ضده، ليصبح الحكم باتاً ونهائياً لا رجعة فيه. يمثل هذا الحكم نهاية لمسار قانوني طويل ومؤلم، بدأ ب جريمة قتل بشعة راح ضحيتها الطالبة سلمى بهجت ، التي تعرضت لطعنات متعددة أودت بحياتها.

\بعد التأكد من إدانة المتهم بقتل سلمى بهجت عمداً مع سبق الإصرار والترصد، تم نقله إلى المستشفى التابع لمصلحة السجون، تمهيداً لتسليم جثمانه إلى ذويه لدفنه. تفاصيل الجريمة، كما كشفت عنها التحقيقات والمحاكمة، تظهر وحشية الفعل الذي أقدم عليه المتهم. فقد وجه المتهم نحو 31 طعنة نافذة إلى أنحاء متفرقة من جسد الضحية، مما أسفر عن وفاتها الفورية في قلب مدينة الزقازيق، بمنطقة المنتزة. كانت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية قد أصدرت حكم الإعدام بحق المتهم في جلسة تاريخية ترأسها المستشار محمد عبد الكريم، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار الدكتور مصطفى بلاسي والمستشار أحمد سمير سليم، وبحضور أمناء السر محمد فاروق وأحمد غريب. \استند الحكم على أدلة قوية، بما في ذلك اعترافات المتهم وتقرير الصفة التشريحية الذي أكد نية القتل العمد والتخطيط المسبق للجريمة. بناءً على هذه الأدلة، رأت المحكمة أن العقوبة العادلة هي الإعدام شنقاً، وذلك تماشياً مع نصوص القانون التي تنص على القصاص العادل في مثل هذه الجرائم. القضية أثارت جدلاً واسعاً في المجتمع، وعكست أهمية تطبيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم البشعة. و يعكس هذا الحكم التزام القضاء بتطبيق القانون وتحقيق العدالة للمجتمع، ووضع حد لجريمة هزت المجتمع بأكمله.





