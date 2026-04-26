تنمية سيناء، ارتفاع أسعار العقارات، ومخالفات مالية.. وأبطال الجودو يتألقون

أخبار متنوعة تشمل خطط الحكومة لتنمية شبه جزيرة سيناء، توقعات بارتفاع أسعار العقارات بسبب الأوضاع الإقليمية ورسوم الشراكة، كشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن مخالفات مالية في شركة مصر الجديدة، وفوز المنتخب المصري للجودو ببطولة أفريقيا.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على أهمية التركيز على تطوير شبه جزيرة سيناء وجذب ال استثمار ات المختلفة إليها، مشيرًا إلى أن الحكومة تضع في مقدمة أولوياتها توفير فرص عمل حقيقية لأبناء سيناء ، وتحسين مستوى معيشتهم.

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك حزمة من المشروعات التنموية الكبرى التي يجري تنفيذها في سيناء، وتشمل مشروعات في مجالات البنية التحتية، والإسكان، والزراعة، والسياحة، بهدف تحويل سيناء إلى منطقة جاذبة للاستثمار، ومصدرًا للرخاء والازدهار. وأضاف أن الحكومة تعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم، لضمان نجاح مشروعاتهم في سيناء. كما شدد رئيس الوزراء على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المعنية بتطوير سيناء، لضمان تحقيق التكامل والفعالية في تنفيذ المشروعات التنموية.

في سياق متصل، توقع خبراء في سوق العقارات ارتفاعًا في أسعار العقارات بنسبة تصل إلى 10% خلال الفترة القادمة، وذلك نتيجة لتأثيرات الحرب الجارية في إيران، بالإضافة إلى فرض رسوم جديدة على الشراكات الاستثمارية. وأشار الخبراء إلى أن هذه العوامل ستؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات، وارتفاع أسعارها بشكل عام. وأوضحوا أن المستثمرين يتجهون إلى الاستثمار في العقارات كملاذ آمن للحفاظ على أموالهم في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية غير المستقرة.

كما لفتوا إلى أن رسوم الشراكة الجديدة ستزيد من تكلفة المشاريع العقارية، مما سينعكس على أسعار البيع. وأكد الخبراء على أهمية اتخاذ إجراءات احترازية للحد من تأثير هذه العوامل على سوق العقارات، وحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار المبالغ فيه. من جهة أخرى، كشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود أراضٍ مملوكة لشركة مصر الجديدة بقيمة إجمالية تبلغ 13 مليار جنيه مصري، لم يتم إدراجها ضمن المخزون الرسمي للشركة.

وأشار الجهاز إلى أن هذا الأمر يمثل مخالفة مالية جسيمة، ويتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح الوضع. وأوضح الجهاز أن عدم إدراج هذه الأراضي ضمن المخزون يؤدي إلى عدم دقة البيانات المالية للشركة، ويؤثر على قدرة المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة. وشدد الجهاز على أهمية قيام شركة مصر الجديدة بمراجعة سجلات الأراضي الخاصة بها، والتأكد من إدراج جميع الأراضي ضمن المخزون الرسمي. كما طالب الجهاز باتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين عن هذه المخالفة.

وفي شأن منفصل، هنأ وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الاتحاد المصري للجودو برئاسة محمد مطيع ولاعبي ولاعبات المنتخب الوطني للجودو، بعد تحقيقهم المركز الأول في منافسات الفرق ببطولة أفريقيا المقامة في العاصمة الكينية نيروبي. وأشاد الوزير بالأداء المتميز الذي قدمه المنتخب، والذي يعكس قوة الجودو المصري على المستوى القاري. وأكد الوزير أن هذا الإنجاز هو ثمرة العمل الجاد والتفاني من جانب اللاعبين والمدربين والإداريين، وأن الوزارة ستواصل دعم الجودو المصري بكل ما لديها من إمكانيات.

وتضم قائمة الأبطال الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز: سيف محمد سيف، فارس شحاتة، محمد عبده، عمر الرملي، عبد الله فهمي، عبد الرحمن عبد الغني، بشرى إدريس، نورا سالم، صفا سليمان، فريدة مجدي، وتسنيم رشدي





