تهنئات عسكرية بعيد رأس السنة الهجرية ومطالبات بتحسين التأمين الصحي

استقبلت مصر عطلة عيد رأس السنة الهجرية بتوجيه برقيات التهنئة من القيادة العسكرية للرئيس السيسي، مع تجديد العهد بالدفاع عن الوطن. وفي البرلمان، طالب نواب بتطوير التأمين الصحي الشامل بعد ملاحظة عدم وصول آثار المنح الدولية للمواطن.

أرسل الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية لعام 1448هـ.

ضمن برقيته أعرب القائد العام عن أسمى آيات التهاني وأطيب الأمنيات للرئيس بهذه المناسبة المباركة، داعيًا الله أن يعيدها عليه بموفور الصحة والعطاء، وعلى مصر وشعبها بالخير والبركات. وأشار إلى أن هذه المناسبة الإيمانية تحمل معاني الرحمة الإلهية وترسخ قيم العمل وبناء الأوطان، مؤكدًا أن رجال القوات المسلحة يجددون العهد بالوفاء بالمهام المقدسة التي يحملون أماناتها دفاعًا عن الوطن أرضًا وشعبًا.

وبيّن أنهم يستلهمون القدوة الحسنة من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في البذل والعطاء، مما يسهم في رفعة مصر والحفاظ على أمنها واستقرارها والدفاع عن مقدسات شعبها. واختتم برقيته بالدعاء للرئيس بالتوفيق والسداد، وأن يحفظه الله ويرعاه ويسدد خطاه على طريق الخير والرخاء لمصر وشعبها. كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقية تهنئة مماثلة إلى السيد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة.

وفي الإطار نفسه، أصدر القائد العام توجيهًا بتهنئة جميع أفراد القوات المسلحة من قادة وضباط وضباط صف وصناع عسكريين وجنود، والعاملين المدنيين بالوزارة ووزارة الإنتاج الحربي، وكذلك المشاركين بقوات حفظ السلام. كما أصدر رئيس الأركان توجيهًا مماثلاً للتهنئة بنفس الفئات. من ناحية أخرى، طالب النائب أحمد العرجاوي بإدراج محافظة البحيرة ضمن المراحل التطبيقية للتأمين الصحي الشامل. وقال العرجاوي إن ذلك يضمن توسيع قاعدة المستفيدين من التغطية الصحية الشاملة.

في سياق متصل، أعرب النائب أحمد الحديدي عن عدم قدرة المواطنين على الشعور بآثار المنح والاتفاقيات الدولية المبرمة، محذرًا من أن تأخر نقل المرضى بين المستشفيات يهدد حياتهم ويقلل من الفائدة المرجوة من هذه الاتفاقيات





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