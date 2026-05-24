تهنئة القائد العام للقوات المسلحة لِعيد الأضحى المبارك

أصدر الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1447هـ. أعرب خلالها عن أصدق التهاني وأطيب الأمنيات بهذه المناسبة المباركة. وأكد القائد العام للقوات المسلحة، في برقيته، أن هذه المناسبة الإيمانية العظيمة تجسد أسمى معاني التضحية والفداء، مشيراً إلى أن رجال القوات المسلحة يواصلون أداء واجبهم الوطني بكل إخلاص وتجرد، ويحافظون على أعلى درجات الاستعداد لتنفيذ المهام والمسئوليات المقدسة دفاعاً عن أمن الوطن وسلامة أراضيه، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي. ودعا الفريق أشرف سالم زاهر المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصر وشعبها بالأمن والاستقرار، وأن يوفق القيادة السياسية في استكمال مسيرة البناء والتنمية. كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة. هذا وقد أصدر الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كما أصدر الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة.

