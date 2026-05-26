تهنئة الرئيس السيسي لزعماء الدول العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك

تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة مع زعماء الدول العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك. كما قام محافظ القاهرة بتوزيع غرامة فورية على من يذبحون خارج المجازر المعتمدة في أسوان. واعلن وزير الزراعة عن الجاهزية القصوى لعيد الأضحى.

تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وأعرب الرئيس، في تهنئته لأشقائه زعماء الدول العربية والإسلامية، عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته الأخوية لهم ولشعوبهم الشقيقة بهذه المناسبة المباركة، داعيًا الله العلي القدير أن يتقبل عباداتهم ودعواتهم، وأن ينعم على بلادهم وعلى الأمة الإسلامية بدوام الأمن والسلام والاستقرار.

کما بعث السيد رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، حيث هنأهم سيادته بالعيد وتمنى لهم عيدًا سعيدا مباركا. وقد تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقيات تهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن أصدق تهانيهم لسيادته وأطيب تمنياتهم لمصرنا الغالية بالمزيد من التقدم والرقى والازدهار. كما قام محافظ القاهرة بالتأكيد على إزالة أي بناء مخالف خلال عيد الأضحى دون استثناء، وتحويل المخالفين للنيابة.

وأضاف أن أسر شهداء الشرطة من صعيد عرفات الطاهر، أبدوا تقديرهم لاهتمام الرئيس السيسي بهم، والذي يمثل دعما إنسانيا ومعنويا. كما قام محافظ القاهرة بتوزيع غرامة فورية تصل إلى 10 آلاف جنيه على من يذبحون خارج المجازر المعتمدة في أسوان. كما تلقى وزير الزراعة توزيع أكثر من 6.4 ملايين متر مكعب مياه في مكة والمشاعر حتى يوم التروية. واعلن وزير الزراعة عن الجاهزية القصوى لعيد الأضحى، حيث أعلن عن الإشراف على الذبح المجاني بـ497 مجزر وتأهيل شامل للحدائق.

كما قام وزير الزراعة بتأهيل شامل للحدائق والمرافق العامة لاستقبال الزوار في عيد الأضحى.





