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تواجه النيابة أحمد الحداد وجون نخنوخ بفيديوهات مشاجرة التجمع

أخبار مصر News

تواجه النيابة أحمد الحداد وجون نخنوخ بفيديوهات مشاجرة التجمع
نيابة مصرقضية صبري نخنوخعاصفة الاستوائية كريستينا
📆6/8/2026 7:13 PM
📰Shorouk_News
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أعلنت النيابة العامة في مصر عن توجيه تهم لشخصين في قضية صبري نخنوخ، حيث تواجه أحمد الحداد وجون نخنوخ بفيديوهات مشاجرة التجمع، بينما أبلغت النيابة بواقعة الأم صاحبة فيديو دعاء أطفالها على والدهم بالمقابر.

أعلنت النيابة العامة في مصر عن توجيه تهم لشخصين في قضية صبري نخنوخ ، حيث تواجه أحمد الحداد وجون نخنوخ بفيديوهات مشاجرة التجمع، بينما أبلغت النيابة بواقعة الأم صاحبة فيديو دعاء أطفالها على والدهم بالمقابر.

وأفادت التقديرات الإسرائيلية بأن المواجهة الأخيرة مع إيران كلفت 500 مليون شيكل، بينما أكد محامي صبري نخنوخ أن موقف موكلي صعب جدا بعد بيان النيابة العامة، وقددرس الانسحاب من الدفاع عنه. كما أعلن محافظ القاهرة عن إعادة هيكلة المحصلين بهيئة النقل، مما فرت 36 مليون جنيه، والركوب مجانا لمن تجاوزوا السبعين.

وفي إطار آخر الأخبار، أعلنت خبراء في الأرصاد الجوية بأن العاصفة الاستوائية كريستينا تشكلت في المحيط الهادئ قبالة سواحل نيكاراجوا، حيث تبلغ سرعتها القصوى 45 ميلا في الساعة (75 كيلومترا في الساعة)

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نيابة مصر قضية صبري نخنوخ عاصفة الاستوائية كريستينا محيط الهادئ نيكاراجوا

 

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