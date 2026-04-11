توترات بين إيران وأمريكا: خلافات حول مضيق هرمز وعرقلة المفاوضات

تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران توترات متصاعدة، مع استمرار الخلافات حول ملفات معقدة مثل مضيق هرمز والأصول الإيرانية المجمدة. تزامنت هذه التوترات مع تعثر المفاوضات الجارية في إسلام آباد، حيث اتهمت إيران الولايات المتحدة بعرقلة التقدم. في هذا الإطار، أكدت مصادر على أهمية وقف التصعيد والعمل على إيجاد حلول مستدامة، مع التأكيد على دور الجهود الإقليمية والدولية في دعم المسار الدبلوماسي.

صرحت سحر كامران، عضوة البرلمان الباكستاني، بأن القضايا الخلافية بين الولايات المتحدة و إيران لا تزال معقدة، وتشكل تحديًا كبيرًا أمام أي اتفاق محتمل. أبرز هذه القضايا ملف مضيق هرمز ، إلى جانب ملف الأصول ال إيران ية المجمدة، اللذين يمثلان عقبات رئيسية في طريق التوصل إلى حلول.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حساني بشير على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أوضحت كامران أن المفاوضات المباشرة قد تساهم في تقليل فجوة الخلافات، ولكنها لا تضمن بالضرورة التوصل إلى اتفاق سريع، وذلك نظرًا لتمسك كل طرف بمطالبه الأساسية. كما شددت على أهمية استمرار وقف إطلاق النار كعامل أساسي لإنجاح المسار الدبلوماسي، مؤكدة على ضرورة البناء على هذه المرحلة لتحقيق حلول مستدامة. التحذير من العودة إلى التصعيد، لما له من تداعيات خطيرة على المنطقة وأسواق الطاقة العالمية. إشارت كامران إلى الجهود الإقليمية والدولية المبذولة، بما في ذلك الأدوار التي تقوم بها مصر والسعودية وتركيا، لدعم هذا المسار، معربة عن أملها في أن يؤدي التوصل إلى تفاهمات أولية إلى تسوية أوسع للأزمة. في سياق متصل، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية تصريحات حول ما أسمته أطماع الفريق الأمريكي بعد الدخول في مرحلة تبادل النصوص خلال المفاوضات الجارية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، مشيرة إلى خلافات جدية حول ملف مضيق هرمز. وذكرت الوكالة أن الوفد الأمريكي عرقل تقدم العملية التفاوضية من خلال ما وصفته بأطماعه المعتادة، وذلك بعد إجراء محادثات خبراء وجهاً لوجه بين الوفدين الإيراني والأمريكي. وأكدت الوكالة أن المشاورات لا تزال مستمرة، وأن إيران تصر على الحفاظ على مكتسباتها العسكرية وتأمين حقوق الشعب الإيراني





