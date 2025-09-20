توتر في إسرائيل وسط ترقب لصفقة تبادل.. وحماس تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة

تتزايد حالة الترقب في إسرائيل مع قرب طرح واشنطن مقترحًا لصفقة تبادل أسرى. في غضون ذلك، تتهم حماس إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة، بينما تتواصل التطورات الدبلوماسية والرياضية والاقتصادية.

أفادت القناة 12 ال إسرائيل ية نقلاً عن مصادر مطلعة بوجود حالة ترقب شديدة في الداخل ال إسرائيل ي، ناجمة عن المقترح الجديد الذي من المتوقع أن تطرحه واشنطن بشأن صفقة تبادل أسرى. هذا الترقب يعكس حالة من عدم اليقين والقلق بشأن مستقبل الصراع وتداعيات أي اتفاق محتمل. في سياق متصل، سلطت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الضوء على وجهة نظر ترى أن الاعتقاد بإمكانية توجيه ضربة قاضية لحركة حماس هو وهم، مشيرة إلى أن الحركة، على الرغم من الخسائر التي تكبدتها، ما زالت قوة فاعلة ومؤثرة في قطاع غزة .

ونقلت الصحيفة عن ضباط سابقين أن إسرائيل ستحتاج إلى سنوات طويلة من القتال المكلف، دون ضمان تحقيق النتيجة المرجوة، الأمر الذي يزيد من تعقيد المشهد وتحديات الوصول إلى تسوية مستدامة. هذا التحليل يلقي بظلال من الشك على الخطاب الرسمي الإسرائيلي الذي يركز على تحقيق نصر سريع وحاسم، ويدعم وجهة النظر القائلة بأن حماس لديها القدرة على إعادة تنظيم صفوفها وتجاوز الضربات، مما يجعل الحديث عن استئصالها في وقت قصير أمرًا غير واقعي. \في سياق آخر، اتهمت حركة حماس جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، بما في ذلك استخدام عربات مفخخة في الأحياء السكنية، وهو ما رصدته منظمات حقوقية، حيث تم تفجير ما يقرب من 120 عربة مفخخة خلال أسبوع واحد. بالإضافة إلى ذلك، أدانت الحركة استمرار الاحتلال في تدمير ما تبقى من المنشآت الطبية في غزة، معتبرة ذلك رسالة دموية تهدف إلى إجبار الأطباء على مغادرة المدينة. وأكدت الحركة استشهاد أكثر من 1700 من الكوادر الطبية في غزة، واستمرار اعتقال نحو 400 منهم، معتبرة ذلك جرائم حرب موثقة. هذه الاتهامات تعكس حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة وتزيد من حدة التوتر في المنطقة، خاصة في ظل استمرار الحرب وتدهور الأوضاع المعيشية. كما شهدت الساحة الرياضية مشاركة اللاعب مصطفى محمد في تعادل فريقه نانت ضد رين بالدوري الفرنسي، بينما تتواصل المفاوضات المكثفة بين النادي الأهلي ومدرب كرة القدم لوسيان فافر، وسط ترحيب من المدرب السويسري المحتمل. \على صعيد آخر، شهدت العلاقات الدبلوماسية المصرية السنغافورية تطورًا ملحوظًا، حيث حضر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره السنغافوري مراسم التوقيع على سبع مذكرات تفاهم بين البلدين. كما شهدت السوق المصرية ارتفاعًا في أسعار الذهب، حيث تجاوز سعر الذهب عيار 21 حاجز الـ 5 آلاف جنيه مصري. من جانبها، كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات بأحوال الطقس خلال خريف عام 2025، مشيرة إلى احتمالية هطول أمطار غزيرة وسيول محتملة. وفي سياق آخر، أشاد رئيس سنغافورة بالدور المحوري الذي يلعبه الأزهر الشريف في نشر التسامح والاعتدال، مؤكدًا على أن جميع مفتي بلاده تخرجوا من الأزهر، واصفًا مصر بأنها صديق قديم وعزيز، ومؤكدًا على سعي بلاده لتعزيز التعاون واستكشاف فرص الاستثمار في السوق المصرية. وفي سياق آخر، سجلت طاجيكستان وميانمار ثلاثة زلازل بلغت شدتها 4.5 و4.2 درجة على مقياس ريختر، مما يسلط الضوء على النشاط الزلزالي في تلك المناطق





