توتر وارتباك في إدارة ترامب خلال التصعيد مع إيران: قرارات متسرعة وغضب متكرر

كشفت صحيفة معاريف عن كواليس حالة من التوتر والارتباك الشديد داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فترة التصعيد مع إيران، حيث أشارت مصادر إلى انفعال غير مسبوق وقرارات متسرعة اتخذت في أروقة البيت الأبيض. وأبرز التقرير غضب ترامب المتكرر تجاه مساعديه، وصرخاته الحادة حول عدم تعاون الحلفاء الأوروبيين، بالإضافة إلى المخاوف المتزايدة بعد إسقاط طائرة أمريكية. وأظهر التقرير أن إدارة الأزمة كانت غير تقليدية، مع تقييد وصول ترامب المباشر لغرفة العمليات. كما تطرق إلى الضغوط الاقتصادية وتأثير الأزمة على الانتخابات المقبلة، ولجوء ترامب إلى وسائل التواصل الاجتماعي لإطلاق تهديدات، مشيراً إلى دور بنيامين نتنياهو في بلورة الاستراتيجية الأمريكية.

كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن كواليس توتر وارتباك شديدين داخل أروقة إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، وذلك خلال فترة التصعيد العسكري والأمني المعقدة مع جمهورية إيران الإسلامية. أشارت مصادر مطلعة للصحيفة إلى حالة من الانفعال الشديد والقرارات المتسرعة التي سادت أروقة البيت الأبيض ، مما عكس الضغوط الهائلة التي واجهتها الإدارة في تلك المرحلة الحرجة.

وبحسب ما ورد في التقرير، فقد أبدى ترامب غضباً متكرراً وعنيفاً تجاه مساعديه، حيث لوحظ في أروقة السلطة التنفيذية صراخه لساعات طويلة، مردداً عبارات حادة تندد بما وصفه بعدم تعاون الحلفاء الأوروبيين مع الولايات المتحدة في مواجهة التهديدات الإيرانية. هذا الغضب المتفجر لم يكن بمعزل عن التحديات الأمنية المتزايدة، حيث زادت المخاوف داخل إدارة ترامب بشكل كبير بعد حادثة إسقاط طائرة أمريكية مسيرة في الأجواء الإيرانية، وما تلاها من فقدان لأحد أفراد طاقمها. هذا الحادث، الذي مثل تصعيداً خطيراً، زاد من حدة التوتر داخل الجناح الغربي للبيت الأبيض، والذي يعد مركز صنع القرار الأمريكي. وتشير التفاصيل الواردة إلى أن إدارة الأزمة خلال تلك الفترة جرت بطرق غير تقليدية، تعكس حالة الاضطراب وعدم اليقين. فقد تولى بعض كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية مسؤولية إدارة التنسيق الميداني للأحداث المتلاحقة من مواقع مختلفة، مما يشير إلى تفكك في هيكلية اتخاذ القرار المعتادة. وفي لحظات حساسة للغاية، تم تقييد وصول الرئيس ترامب المباشر إلى غرفة العمليات الرئيسية، والاكتفاء بتحديثات هاتفية متقطعة، وهو ما يثير تساؤلات حول طبيعة السيطرة على مجريات الأمور. لم تكن الضغوط الاقتصادية بمعزل عن هذا المشهد المتوتر. فقد أشارت المصادر إلى أن الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط، والذي ارتبط ارتباطاً وثيقاً بالتوترات في المنطقة، زاد من تعقيد الموقف الاستراتيجي للإدارة الأمريكية، مع مخاوف حقيقية من تأثير هذه الأزمة على الاقتصاد الداخلي الأمريكي وعلى آفاق الانتخابات الرئاسية المقبلة. في ظل هذه الظروف، لجأ الرئيس ترامب بشكل مكثف إلى منصات التواصل الاجتماعي، مستخدماً إياها كمنبر لإطلاق تهديدات وتصريحات حادة تجاه إيران. تراوحت هذه التصريحات بين الدعوات الصريحة لفتح مضيق هرمز، وفرض أقصى درجات الضغط الاقتصادي والعسكري على طهران، في محاولة واضحة لإظهار القوة والردع. وفي خلفية المشهد السياسي المعقد، كشف التقرير عن أن العلاقات والتنسيق المستمر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعب دوراً محورياً في بلورة جزء من الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران. وتشير المصادر السياسية إلى أن هذا التنسيق الوثيق ساهم في تشكيل رؤية موحدة، على الأقل ظاهرياً، بين واشنطن وتل أبيب فيما يتعلق بالتعامل مع التهديدات الإيرانية. اختتم التقرير بالإشارة إلى أن هذه المرحلة من التوتر العسكري والسياسي كشفت عن مزيج معقد من التوتر السياسي والعسكري والشخصي داخل إدارة ترامب. ففي ظل حرب معقدة تتشابك فيها الحسابات الإقليمية والدولية، تبرز أهمية فهم الديناميكيات الداخلية لصنع القرار في مثل هذه الأزمات الحساسة. إن حالة الانفعال الشديد والقرارات المتسرعة، بالإضافة إلى الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي والتنسيق مع حلفاء إقليميين، كلها عناصر تساهم في رسم صورة لمرحلة اتسمت بالهشاشة وعدم الاستقرار في أعلى مستويات السلطة الأمريكية، في مواجهة تحديات جيوسياسية بالغة التعقيد.





