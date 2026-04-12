توترات متصاعدة: اتهامات متبادلة وتحذيرات بشأن إمداد الصين المحتمل لإيران بالأسلحة

تتزايد التوترات بين الولايات المتحدة والصين وإيران في أعقاب تقارير حول إمكانية قيام بكين بتزويد طهران بأنظمة دفاع جوي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحذر الصين من 'مشاكل كبيرة' إذا قامت بذلك، بينما تنفي بكين هذه التقارير. في الوقت نفسه، تشهد المنطقة تحركات دبلوماسية مكثفة وجهود لحل أزمة الملاحة في مضيق هرمز، وسط استمرار المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

أكدت شبكة سي إن إن الأمريكية نقلاً عن سفارة الصين في واشنطن أنه لا صحة للتقارير التي تتحدث عن إرسال بكين أسلحة إلى إيران . يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات في المنطقة وتعقّد العلاقات بين الدول الكبرى. وتتزامن هذه التصريحات مع تقارير استخباراتية أمريكية تتحدث عن استعداد الصين لتقديم دعم عسكري لطهران. وقد أثار هذا الاحتمال قلقاً بالغاً في واشنطن، خاصةً مع استمرار المفاوضات بشأن برنامج إيران النووي والملفات الإقليمية الأخرى.

وخلال الأيام القليلة الماضية، شهدت المنطقة تحركات دبلوماسية مكثفة، حيث تبادلت الدول الأطراف الاتهامات والتحذيرات. وتنظر الولايات المتحدة إلى أي دعم عسكري صيني لإيران كتهديد مباشر لمصالحها في المنطقة، وقد عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ذلك بوضوح. وفي سياق متصل، طُرحت مقترحات لحل أزمة تنظيم الملاحة في مضيق هرمز من قبل الوفد الباكستاني، في محاولة لتهدئة الأوضاع وتجنب التصعيد. وتأتي هذه المبادرة في ظل المخاوف المتزايدة بشأن سلامة الملاحة البحرية في المنطقة، خاصة بعد سلسلة الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط. وأشارت مصادر إلى أن المقترحات الباكستانية تتضمن آليات لتعزيز التعاون الأمني بين الدول المطلة على المضيق، بالإضافة إلى مقترحات لتسهيل حركة السفن التجارية. من جانبها، أعلنت الحكومة الإيرانية أن المفاوضات مع القوى الكبرى ستستمر على الرغم من وجود بعض الخلافات العالقة. ويعكس هذا الموقف رغبة طهران في الحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة، على الرغم من التحديات التي تواجهها. ويُنظر إلى استمرار المفاوضات كأمر حيوي لتجنب المزيد من التصعيد، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي. وتتزامن هذه التطورات مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر فيها الصين من عواقب محتملة لتزويد إيران بأنظمة دفاع جوي. وقال ترامب للصحفيين قرب البيت الأبيض، تعليقاً على بيانات استخباراتية أمريكية، إنه 'إذا فعلت الصين ذلك، فستواجه الصين مشاكل كبيرة'. ولم يوضح الرئيس الأمريكي طبيعة هذه المشاكل، لكن من الواضح أن واشنطن تنظر إلى أي دعم عسكري صيني لإيران بعين الريبة. وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة قد حققت بالفعل مكاسب، بغض النظر عن نتيجة المفاوضات. وفي سياق متصل، أفادت شبكة سي إن إن نقلاً عن مصادر استخباراتية أمريكية، أن الصين قد تكون بصدد تزويد إيران بأنظمة دفاع جوي جديدة في الأسابيع المقبلة. ووفقاً لتقديرات الولايات المتحدة، قد تستغل طهران وقف إطلاق النار كفرصة لتجديد مخزونها من الأسلحة بدعم من شركاء أجانب. وتشير هذه التقارير إلى أن طهران قد تسعى لتعزيز قدراتها العسكرية، تحسباً لأي تطورات مستقبلية. وتعكس هذه التحركات حالة عدم اليقين التي تسود المنطقة، بالإضافة إلى التنافس الإقليمي والدولي على النفوذ





