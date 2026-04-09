توترات الناتو وحرب إيران: ترامب يلتقي روته وسط أزمة متصاعدة

يسعى لقاء ترامب وروته إلى تخفيف حدة التوتر بشأن حرب إيران وإمكانية انسحاب أمريكا من الناتو، في ظل اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز.

من المقرر أن يلتقي الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ( الناتو ) مارك روته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم، في محاولة لتهدئة التوترات وتخفيف حدة الخلافات المتصاعدة بين الجانبين، خاصة على خلفية حرب إيران الدائرة. يسعى هذا اللقاء الحاسم إلى معالجة القلق المتزايد داخل الحلف بشأن التزام الولايات المتحدة تجاهه، بعد أن ألمح الرئيس ترامب إلى إمكانية الانسحاب من الحلف، في أعقاب تجاهل الدول الأعضاء لدعوته للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز ، الممر المائي الاستراتيجي الذي أغلقته إيران فعلياً.

أدى هذا الإغلاق إلى ارتفاع أسعار الغاز بشكل كبير، مما زاد من الضغوط الاقتصادية والسياسية على مستوى العالم. تأتي هذه المحادثات في ظل تطورات متسارعة، حيث توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت لمدة أسبوعين، والذي يتضمن إعادة فتح المضيق. هذا التطور يعزز الآمال في إيجاد حلول سلمية للصراع، لكنه في الوقت نفسه يسلط الضوء على مدى تعقيد العلاقات بين الأطراف المعنية.\من جانبها، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن مسألة الانسحاب من الناتو لا تزال مطروحة للنقاش، وأن الرئيس ترامب سيناقشها بالتفصيل مع الأمين العام روته خلال لقائهما. يمثل هذا التصريح تأكيداً على جدية الموقف الأمريكي وإشارة واضحة إلى أن واشنطن لن تتسامح مع ما تعتبره تقصيراً من جانب حلفائها في الناتو. وبالتوازي مع هذا اللقاء رفيع المستوى، التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بالأمين العام روته في وزارة الخارجية الأمريكية صباح الأربعاء، وذلك قبل التوجه إلى البيت الأبيض. وقد تركزت مناقشات روبيو وروته على ملف الحرب مع إيران، وجهود الولايات المتحدة الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى سبل 'زيادة التنسيق وتقاسم الأعباء مع حلفاء الناتو'. هذا يعكس حرص واشنطن على تعزيز التعاون مع الحلفاء، حتى في خضم التوترات الراهنة، مع التأكيد على ضرورة تحمل الجميع للمسؤوليات.\في سياق متصل، تتوالى التطورات الدبلوماسية والأمنية المتعلقة بالصراع الإيراني. فقد أعلنت مصادر عن عودة ناقلات نفط أدراجها من مضيق هرمز بعد إغلاقه مجدداً، مما يعكس استمرار التوتر في المنطقة وتأثيره المباشر على حركة التجارة العالمية. في الوقت نفسه، كشفت تقارير صحفية أن الرئيس ترامب يدرس فرض عقوبات على بعض الدول الأعضاء في الناتو بسبب عدم دعمها للمجهود الحربي في إيران. هذه الخطوة، إذا ما تم اتخاذها، من شأنها أن تزيد من حدة التوتر داخل الحلف وتعمق الانقسامات بين الحلفاء. بالإضافة إلى ذلك، كشف رئيس البرلمان الإيراني عن انتهاك 3 بنود رئيسية من مقترح وقف إطلاق النار، مما يثير المخاوف بشأن مدى التزام الأطراف بالاتفاق. في سياق متصل، أعلن الأزهر إدانته للجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان المحتل في لبنان، ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لحماية المدنيين. وفي المقابل، أبدت إيران استعدادها لتسليم اليورانيوم المخصب، بحسب ما أعلنه البيت الأبيض، في إشارة إلى إمكانية تحقيق تقدم في المفاوضات. كل هذه التطورات مجتمعة، تعكس مدى تعقيد المشهد السياسي والأمني، وتبرز الحاجة الملحة إلى إيجاد حلول سلمية مستدامة للأزمات المتفاقمة





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الناتو إيران ترامب روته مضيق هرمز حرب عقوبات

United States Latest News, United States Headlines