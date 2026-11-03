توترات نفطية ودية: ترامب يعلن ضربة قاسية لإيران بينما تتقدم المفاوضات الدبلوماسية

أسعار النفط تتراجع وسط مؤشرات على تسوية دبلوماسية بين واشنطن وطهران، رغم استمرار الضربات العسكرية وقبول إيران بشروط جديدة.

تشهد أسواق الطاقة العالمية تذبذبات حادة في ظل التفاعل بين التصعيد العسكري والاستعدادات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران. بعد أن فقدت أسعار الخامات أكثر من 7% خلال جلسة lunedì الماضية، استقر خام برنت بالقرب من مستوى 105 دولارات للبرميل، بينما تداول خام غرب تكساس الوسيط دون 97 دولارا، مما يعكس حالة من الترقب الشديد بين المستثمرين.

تصريحات ترامب وتقدم المفاوضات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إحراز تقدم ملموس في المفاوضات مع إيران، وهو ما ساهم بشكل مباشر في تهدئة مخاوف المستثمرين ودفع أسعار النفط نحو التراجع مقارنة بذروتها السابقة. وفي خطوة متزامنة مع هذه الدипломاتية، قال ترامب إنه قد يلوح بضرب جبل الفأس في إيران خلال ساعة واحدة، وهو تهديد يظل معلقًا فوق المشهد الأمني كعنصر ضغط سياسي. رغم هذا التهديد، فإن التركيز الرئيسي ينصب على إمكانية احتواء التصعيد من خلال القنوات الدبلوماسية.

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الوضع العسكري وضربة جزيرة قشم

في المقابل، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن القوات الأمريكية قصفت جزيرة قشم الإيرانية الليلة الماضية، الواقعة عند مدخل مضيق هرمز. وذكرت الوكالة أن الضربات تأتي ضمن سلسلة عمليات عسكرية محدودة النطاق تنفذها واشنطن منذ أسابيع، حيث أفادت وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا بسماع خمسة انفجارات في الجزيرة. وتثير هذه التطورات العسكرية مخاوف جدية بشأن أمن الملاحة في أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة النفط عالمياً.

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صلاحيات بزشكيان والخطوط الحمراء

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن حكومته حصلت على صلاحيات تفاوضية أوسع من المرشد مجتبى خامنئي، وهي خطوة قد تفتح المجال أمام تحركات أكثر مرونة في المحادثات مع الولايات المتحدة. ومع ذلك، لا تزال فرص التوصل إلى تسوية نهائية تصطدم بخلافات كبيرة، حيث تسعى طهران لرفع الحصار البحري على موانئها وتخفيف العقوبات، في المقابل تتمسك واشنطن بالحصول على تنازلات تتعلق بالبرنامج النووي.

تأثيرات سوق الطاقة العالمية

امتد تأثير التقلبات إلى قطاعات أخرى، حيث تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبي بنحو 9% خلال تعاملات الاثنين، وسجل زيت التدفئة الأميركي أكبر انخفاض يومي له في ستة أشهر. كان خام برنت قد حقق مكاسب بلغت نحو 14% خلال أكتوبر، مدفوعًا بمخاوف تجدد المواجهات، رغم تحسن الصادرات من منطقة الخليج العربي. يظل المستقبل مرهونًا بتطورات المشهد السياسي والعسكري، مما يجعل الأسواق شديدة الحساسية لأي تطور جديد قد يعيد المخاوف المتعلقة باستقرار الإمدادات إلى صدارة اهتمامات المستثمرين.