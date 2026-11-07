توتنهام يستضيف ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي.. مرموش يسعى للتتويج

توتنهام يواجه ليدز يونايتد اليوم السبت في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، بينما يسعى عمر مرموش للتألق بعد أول هدف له، والأهلي يعلن عن إمام عاشور.

يواجه فريق توتنهام ، ضيفًا على ليدز يونايتد ، في الثانية والنصف عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في مواجهة يسعى خلالها السبيرز لمواصلة انتصاراته وتحقيق فوزه الرابع على التوالي.

تفاصيل مباراة توتنهام وليدز يونايتد

يدخل توتنهام المواجهة وهو يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 12 نقطة، بينما يأتي ليدز يونايتد في المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة.

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تكتسب المباراة أهمية خاصة لتوتنهام، الذي يسعى لاستثمار انتصاراته الأخيرة أمام كوفنتري سيتي وتشيلسي وكريستال بالاس، ومواصلة نتائجه الإيجابية تحت قيادة مدربه روبرتو دي زيربي.

ويتطلع المهاجم المصري عمر مرموش لاعب توتنهام إلى ترك بصمته خلال مواجهة ليدز يونايتد، بعدما أظهر بعض اللمحات الفنية المميزة منذ انضمامه إلى توتنهام قادمًا من مانشستر سيتي.

نجم مانشستر سيتي السابق نجح في تسجيل أول أهدافه بقميص الفريق اللندني أمام كوفنتري سيتي، حيث شارك النجم المصري في 9 مباريات مع الفريق اللندني، بكل المسابقات، منذ بداية الموسم الجاري.

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وسجل عمر مرموش هدفًا وحيدًا عقب انضمامه من مانشستر سيتي، على سبيل الإعارة، في ظل تطلعات كبيرة لتحقيق مزيد من الأهداف والمساعدة في صعود الفريق للصدارة.

تعاقد الأهلي مع إمام عاشور

أكد النادي الأهلي رسميًا عن سعر صفقة انتقال اللاعب إمام عاشور، وكشف عن حقيقة عرض نادي اتحاد جدة الذي كان يحاول التعاقد معه.

وتعد خطوة النادي الأهلي استراتيجية لتعزيز صفوف الفريق وسط منافسة شديدة على اللاعبين الموهوبين في السوق المحلي والعربي.

نتيجة مباراة أستون فيلا وفولهام

تعادل فريق أستون فيلا مع فولهام بنتيجة 1-1 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي، في ظل أداء متوازن من الجانبين.

شهدت المباراة لحظات توتر وندية عالية، حيث سعى كل من أستون فيلا وفولهام للحصول على ثلاث نقاط مهمة.

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وتأتي نتيجة التعادل بين أستون فيلا وفولهام في إطار استمرار المنافسة القوية في الدوري الإنجليزي بين الفرق المتوسطة.

تطورات الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة OpenAI عن إطلاق نموذجا جديدا للذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات التقنية.

ويأتي هذا الإطلاق في ظل تسارع وتيرة التطورات التقنية التي تشهدها سوق الذكاء الاصطناعي عالميًا.

وتهدف شركة OpenAI من خلال هذا النموذج الجديد إلى تقديم حلول أكثر ذكاءً وكفاءة للمستخدمين حول العالم.

فرص عمل جديدة

أعلنت وزارة العمل عن شغل وظائف براتب شهري يبلغ 30 ألف جنيه، مع إمكانية التقدم للوظائف من المنزل.

وتهدف وزارة العمل إلى فتح فرص عمل جديدة للمواطنين، وتعزيز الاستقرار الوظيفي في سوق العمل المحلي.