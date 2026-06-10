توتنهام هوتسبير يتعاقد مع المدافع الأرجنتيني ماركوس سينيسي

أعلن نادي توتنهام هوتسبير عن تعاقده مع المدافع الأرجنتيني ماركوس سينيسي في صفقة انتقال حر، بعد استكمال إجراءات التصريح الدولي. وأعرب سينيسي عن سعادته بالانضمام إلى النادي اللندني، وقال إن المشروع الرياضي الذي قدمه له توتنهام كان عاملًا رئيسيًا في اتخاذ قراره.

أعلن نادي توتنهام هوتسبير عن تعاقده مع المدافع الأرجنتيني ماركوس سينيسي في صفقة انتقال حر، بعد استكمال إجراءات التصريح الدولي. وأعرب سينيسي عن سعادته بالانضمام إلى النادي اللندني، وقال إن المشروع الرياضي الذي قدمه له توتنهام كان عاملًا رئيسيًا في اتخاذ قراره.

وأشاد المدير الرياضي يوهان لانغه بقدرات المدافع الأرجنتيني، مؤكدًا أنه يجمع بين الجودة الفنية والذكاء والقيادة. ويصل سينيسي إلى توتنهام بعد أربع سنوات ناجحة مع بورنموث، حيث كان أحد أبرز عناصر الفريق وساهم في تأهله للمشاركة الأوروبية لأول مرة في تاريخه. وبدأ المدافع الأرجنتيني مسيرته مع سان لورينزو، قبل الانتقال إلى فينورد الهولندي عام 2019، حيث شارك في عدة بطولات أوروبية وساهم في وصول الفريق إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي عام 2022





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

توتنهام هوتسبير، ماركوس سينيسي، صفقة انتقال حر، نا

United States Latest News, United States Headlines