Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

توتنهام هوتسبير يتعاقد مع المدافع الأرجنتيني ماركوس سينيسي

رياضة News

توتنهام هوتسبير يتعاقد مع المدافع الأرجنتيني ماركوس سينيسي
توتنهام هوتسبير، ماركوس سينيسي، صفقة انتقال حر، نا
📆6/10/2026 5:16 PM
📰Shorouk_News
23 sec. here / 3 min. at publisher
📊News: 15% · Publisher: 53%

أعلن نادي توتنهام هوتسبير عن تعاقده مع المدافع الأرجنتيني ماركوس سينيسي في صفقة انتقال حر، بعد استكمال إجراءات التصريح الدولي. وأعرب سينيسي عن سعادته بالانضمام إلى النادي اللندني، وقال إن المشروع الرياضي الذي قدمه له توتنهام كان عاملًا رئيسيًا في اتخاذ قراره.

أعلن نادي توتنهام هوتسبير عن تعاقده مع المدافع الأرجنتيني ماركوس سينيسي في صفقة انتقال حر، بعد استكمال إجراءات التصريح الدولي. وأعرب سينيسي عن سعادته بالانضمام إلى النادي اللندني، وقال إن المشروع الرياضي الذي قدمه له توتنهام كان عاملًا رئيسيًا في اتخاذ قراره.

وأشاد المدير الرياضي يوهان لانغه بقدرات المدافع الأرجنتيني، مؤكدًا أنه يجمع بين الجودة الفنية والذكاء والقيادة. ويصل سينيسي إلى توتنهام بعد أربع سنوات ناجحة مع بورنموث، حيث كان أحد أبرز عناصر الفريق وساهم في تأهله للمشاركة الأوروبية لأول مرة في تاريخه. وبدأ المدافع الأرجنتيني مسيرته مع سان لورينزو، قبل الانتقال إلى فينورد الهولندي عام 2019، حيث شارك في عدة بطولات أوروبية وساهم في وصول الفريق إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي عام 2022

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Shorouk_News /  🏆 13. in EG

توتنهام هوتسبير، ماركوس سينيسي، صفقة انتقال حر، نا

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-10 20:21:45