توت عنخ آمون: رحلة الكنوز من وادي الملوك إلى المتحف الكبير

اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون في 1922 ورحلة نقل 5537 قطعة أثرية إلى المتحف المصري الكبير، مع تفاصيل حياة الملك الشاب ووفاته.

في وادي الملوك بالأقصر، بدأت رحلة استثنائية للكشف عن كنوز ملكية ظلت مخبأة تحت الرمال لآلاف السنين، لتفتح نافذة نادرة على تفاصيل الحياة الملكية في مصر القديمة. وبعد مرور أكثر من قرن على هذا الحدث التاريخي، لم تعد حكاية المقبرة مقتصرة على الصور الأرشيفية والقطع الذهبية التي أبهرت العالم، بل أصبحت تجربة متكاملة يعيشها الزائر داخل المتحف المصري الكبير ، الذي يقدم المجموعة الأثرية للملك توت عنخ آمون في قاعات مخصصة، إلى جانب إعادة بناء المقبرة بزاوية 360 درجة، بما يتيح للزائر الاقتراب من أجواء الاكتشاف وكأنه يرافق عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر لحظة دخوله المقبرة.

تاريخ الاكتشاف ودور الطفل المصري

عُثر على مقبرة الملك توت عنخ آمون في وادي الملوك بالضفة الغربية لمدينة الأقصر، وهي تحمل الرمز الأثري KV62 وتعد واحدة من أشهر المقابر الملكية التي عُثر عليها في مصر والعالم. وفي الرابع من نوفمبر عام 1922، تمكنت بعثة عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر من الوصول إلى مدخل المقبرة، أسفل أنقاض أكواخ العمال التي تعود إلى عصر الرعامسة، وهو ما ساعد على حمايتها من أعمال السرقة والعبث التي تعرضت لها مقابر أخرى بالمنطقة عبر العصور.

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على الرغم من أن المقبرة لم تكن خالية تمامًا من محاولات السرقة القديمة، فإنها احتفظت بجزء كبير من محتوياتها، لتصبح اكتشافًا استثنائيًا من حيث حجم الكنوز الملكية التي ظلت بداخلها. ويوضح الدكتور عبد الرحيم ريحان أن المقبرة عُثر عليها مكتظة بالمتعلقات الملكية، التي لم تكن مرتبة وفق نظام عرض محدد، وهو ما استدعى عملًا دقيقًا لتسجيل القطع وتصويرها وتوثيق أماكن وجودها قبل نقلها. واستغرق هوارد كارتر نحو عشر سنوات في أعمال توثيق محتويات المقبرة وإخلائها، في واحدة من أهم عمليات التوثيق الأثري في تاريخ علم المصريات.

ورغم أن اسم هوارد كارتر ارتبط عالميًا باكتشاف المقبرة، فإن هناك رواية شهيرة تسلط الضوء على دور طفل مصري يدعى حسين عبد الرسول، كان يعمل ضمن فريق العمال المشاركين في أعمال الحفائر. وبحسب الرواية التي أشار إليها الدكتور عبد الرحيم ريحان، كان حسين، الذي لم يتجاوز عمره 12 عامًا، ينتمي إلى عائلة معروفة بارتباطها بأعمال التنقيب الأثري، وكان يساعد البعثة في نقل المياه داخل الأواني الفخارية الكبيرة المعروفة باسم الزير. وخلال تجهيز مكان الأواني لتثبيتها في الأرض، عثر حسين على أولى درجات السلم المؤدي إلى مدخل المقبرة، فسارع لإبلاغ كارتر الذي توجه إلى الموقع، وبدأت بعدها أعمال الحفر والكشف عن المدخل الذي ظل يبحث عنه لسنوات.

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تضيف الرواية أن كارتر، عقب اكتشاف المقبرة، وضع عقدًا أثريًا على صدر حسين، وطلب من مصور البعثة التقاط صورة له، وأهداه الصورة التذكارية، لتظل حكايته جزءًا من الروايات المرتبطة بهذا الاكتشاف التاريخي. هذا التفصيل يبرز الجانب الإنساني والاجتماعي المصاحب للاكتشاف العلمي العبقري، مما يجعل القصة أكثر ثراءً وتوثيقًا للحقيقة التاريخية.

حي الملك الشاب وظروف وفاته الغامضة

اعتلى الملك توت عنخ آمون عرش مصر في التاسعة من عمره تقريبًا، ويحمل اسمه باللغة المصرية القديمة معنى الصورة الحية للإله آمون. وجاء حكمه في مرحلة مهمة من تاريخ مصر القديمة، أعقبت فترة حكم الملك إخناتون، الذي أحدث تحولًا دينيًا كبيرًا من خلال الدعوة إلى عبادة آتون، قبل أن تشهد البلاد في عهد توت عنخ آمون العودة إلى عبادة الآلهة المصرية القديمة المتعددة واستعادة التقاليد الدينية السابقة.

ورغم الشهرة العالمية التي حققها الملك الشاب بفضل كنوز مقبرته، فإن وفاته ظلت لسنوات طويلة محل جدل وتساؤلات، خاصة أنه رحل في سن مبكرة وفي ظروف لم تُحسم جميع تفاصيلها بصورة قاطعة. وفي 8 مارس 2005، أُعلنت نتائج الفحوص الطبية التي أُجريت على مومياء توت عنخ آمون باستخدام التصوير المقطعي المحوسب ثلاثي الأبعاد. ووضح عالم الآثار الدكتور زاهي حواس عدم وجود أدلة تثبت تعرض الملك للاغتيال، كما أشارت الفحوص إلى احتمالية ارتباط وفاته بالالتهاب الناتج عن كسر في عظام الفخذ.

تنوع المقتنيات ودلالاتها الثقافية

شكلت محتويات المقبرة عالمًا ملكيًا متكاملًا، ضم آلاف المقتنيات التي كشفت عن جوانب متعددة من حياة الملك الشاب، بداية من ملابسه وحليه وحتى أدواته الشخصية وأثاثه ومعداته الحربية. وتوزعت المقتنيات داخل حجرات المقبرة، التي ضمت حجرة الدفن وحجرة الكنوز وغيرها من المساحات المخصصة لحفظ المتعلقات الملكية. وتضمنت هذه المجموعة القناع الذهبي الشهير الذي أصبح أحد أبرز رموز الحضارة المصرية القديمة، بالإضافة إلى الملابس الملكية والحلي الذهبية والأحجار الكريمة.

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شملت القطع المعروضة أيضًا ألعاب الملك ومقتنياته الشخصية ومواد الزينة والبخور، وكذلك أوعية حفظ الطعام والمأكولات التي أُعدت لترافق الملك في رحلته إلى العالم الآخر. كما ضمت المقبرة تمثالين كبيرين باللون الأسود، مزينين بصفائح ذهبية، وُضعا لحراسة حجرة الدفن، إلى جانب صندوق مزخرف بمشاهد تصور الملك خلال حملات عسكرية في سوريا والنوبة. ووضعت داخل حجرة الدفن أربعة دواليب خشبية مذهبة، وُضعت داخل بعضها البعض لحماية التابوت الملكي.

تجربة المتحف المصري الكبير الحديثة

لم تعد المجموعة الأثرية للملك توت عنخ آمون مجرد مقتنيات موزعة بين قاعات العرض، بل أصبحت اليوم جزءًا من تجربة متحفية متكاملة يقدمها المتحف المصري الكبير. يعرض المتحف المجموعة الكاملة التي تضم 5537 قطعة أثرية، في نقلة نوعية تتيح للزائر مشاهدة كنوز الملك الشاب في مكان واحد. وتتصدر المجموعة مجموعة من القطع الاستثنائية، يأتي في مقدمتها القناع الذهبي الشهير، المصنوع من الذهب والمزين بالأحجار الكريمة واللازورد، والذي يعد من أشهر التحف الأثرية في العالم.

إلى جانب التوابيت الملكية وكرسي العرش والمقتنيات الشخصية والأثاث الملكي، تُعرض المجموعة داخل قاعات مخصصة تبلغ مساحتها نحو 7 آلاف متر مربع. وتضم هذه المساحات الشاسعة 105 فاترينات عرض متطورة، صُممت لتوفير تجربة مشاهدة تليق بالقيمة التاريخية والفنية لهذه الكنوز الثمينة، مما يجعلها وجهة رئيسية لعشاق التاريخ والحضارة المصرية في العصر الحديث.