توثيق جرائم الحرب في لبنان: استراتيجية قانونية للمحاسبة الدولية والمطالبة بالتعويضات

تحليل مفصل لقرار رئيس مجلس النواب اللبناني بتوثيق الاعتداءات على المدنيين والبنى التحتية لتقديمها للأمم المتحدة، مع تسليط الضوء على حجم الخسائر البشرية والمادية والدور الدولي المطلوب.

في ظل التصعيد المستمر والأوضاع المأساوية التي يشهدها لبنان ، برزت تحركات مؤسسية تهدف إلى نقل المعركة من الميدان العسكري إلى الميدان القانوني والدبلوماسي الدولي. وقد اعتبر الدكتور محمد موسى عيسى، أستاذ العلاقات الدولية، أن التوجيهات الصادرة عن رئيس مجلس النواب ال لبنان ي نبيه بري، والتي قضت بضرورة قيام كافة الإدارات والمؤسسات العامة بتوثيق دقيق وشامل لكافة الاعتداءات التي استهدفت المدنيين والمؤسسات العامة والمواقع الأثرية، تمثل استراتيجية قانونية بالغة الأهمية.

إن هذه الخطوة لا تهدف فقط إلى رصد الخسائر، بل تسعى إلى بناء ملف قانوني متكامل يتم تقديمه إلى الجهات المختصة في منظمة الأمم المتحدة، مما يمهد الطريق للمطالبة بتعويضات مالية وجبر للضرر، والأهم من ذلك، تحديد التوصيف القانوني الدقيق لهذه الانتهاكات وفقاً للقانون الدولي الإنساني. وقد شدد الدكتور عيسى، في مداخلته عبر قناة إكسترا لايف، على أن حجم الدمار والانتهاكات التي يتعرض لها لبنان حالياً يتجاوز مجرد العمليات العسكرية التقليدية ليصل إلى مستوى جرائم الحرب.

واستند في ذلك إلى الإحصائيات الصادمة التي تشير إلى سقوط نحو 3700 شهيد، مع التأكيد على أن هذا الرقم قد يزداد بشكل ملحوظ نظراً لوجود العديد من الضحايا في مناطق منسية أو معزولة لم تتمكن فرق الإنقاذ والدفاع المدني من الوصول إليها بسبب استمرار القصف أو تدمير الطرق المؤدية إليها. ولم يقتصر الأمر على الخسائر البشرية، بل امتد ليشمل تدمير قرى بأكملها ومحو معالمها من الخارطة، واستهداف مرافق حيوية لا يمكن المساس بها بموجب الاتفاقيات الدولية، مثل المستشفيات التي تقدم الرعاية للمصابين، والمدارس التي تمثل مستقبل الأجيال، بالإضافة إلى البنى التحتية الأساسية من شبكات مياه وكهرباء، مما أدى إلى خلق أزمة إنسانية خانقة تزيد من معاناة السكان المتبقين في مناطقهم.

من الناحية السياسية والدولية، يرى الخبراء أن تشكيل فريق متخصص لتقييم الوضع الراهن في لبنان يعكس إدراك الدولة اللبنانية لخطورة التطورات المتسارعة. وهناك آمال كبيرة معلقة على التقرير المرتقب الذي سيخرج عن هذا التوثيق، حيث يُنتظر أن يشكل أداة ضغط دولية حقيقية على مجلس الأمن الدولي لإجباره على اتخاذ موقف حاسم وإصدار قرارات ملزمة بوقف الاعتداءات فوراً.

ومع ذلك، فإن غياب التحرك الفعلي والملموس من قبل مجلس الأمن حتى هذه اللحظة يثير تساؤلات عميقة حول مدى جدية المجلس في القيام بدوره الأساسي المتمثل في حماية المدنيين وصون السلم والأمن الدوليين، ويوحي بوجود توازنات سياسية تعطل مسار العدالة. وعلى صعيد الحراك الإقليمي، لفت الدكتور عيسى إلى وجود تنسيق ودعم متزايد من دول عربية وأوروبية، مع إشارة خاصة إلى أدوار مصر والمملكة العربية السعودية وقطر، التي تسعى من خلال القنوات الدبلوماسية للمطالبة بوقف فوري للانتهاكات.

ولكن، وبالرغم من أهمية هذه التحركات، يبقى هناك تخوف مشروع من أن يظل التوثيق مجرد عملية إحصائية ما لم يتم تحويله إلى إجراءات ضغط سياسية وقانونية فعالة. فالتجارب التاريخية السابقة في النزاعات الدولية أثبتت أن الإدانات الشفهية والبيانات الدبلوماسية غالباً ما تكون محدودة التأثير ولا تؤدي إلى وقف الانتهاكات على الأرض.

لذا، فإن الرهان الحالي ينصب على قدرة الأمم المتحدة على تفعيل آليات المحاسبة والتعويضات، في ظل واقع سياسي دولي معقد يتسم بتضارب المصالح الكبرى، مما يجعل الطريق نحو تحقيق العدالة الكاملة شاقاً ويتطلب نفساً طويلاً وجهوداً دبلوماسية مضنية





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