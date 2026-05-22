توجيهات وزيرة التنمية المحلية والبيئة لتنفيذ إجراءات السلامة والتنظيم خلال عيد الأضحى المبارك

وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتورة منال عوض، برفع درجة الاستعداد فى كافة المديريات والقطاعات الخدمية بالمحافظات لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتوفير الخدمات اليومية للمواطنين وضمان سلامتهم وعدم حدوث ما يعكر احتفالاتهم مع أسرهم بإجازة العيد.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة التأكيد على جاهزية المستشفيات ومرفق الإسعاف والحماية المدنية على مستوى المحافظة مع توافر المستلزمات الطبية والأدوية واتخاذ التدابير اللازمة وتوفير الحصص التموينية والبترولية يومياً وتفعيل غرف العمليات والأزمات ومراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للمتابعة على مدار الساعة أي أحداث طارئة. وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة تنسيق الأجهزة التنفيذية مع مديريات التموين بحملات يومية على المحال والمطاعم والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وضبط أية مخالفات والإشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية بالتصدي الفوري لكافة مخالفات البناء بدون ترخيص وكذلك التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك وأراضى الدولة وإزالتها في المهد تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين الأخير. وأشارت د.

منال عوض إلى أهمية التنسيق بين الجهات التنفيذية بالمحافظات ومديريات الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يخص تحديد وتأمين ساحات صلاة العيد وكذا أماكن التجمعات الجماهيرية والحدائق والمتنزهات العامة والمناطق السياحية والتصدي لأى ممارسات أو مخالفات تعكر صفو المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات لتوفير بيئة آمنة للأسر خلال أيام العيد. كما وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة تشكيل لجان من المحافظات وممثلين من وزارة الموارد المائية والرى والجهات المعنية بوزارة الداخلية للمرور على المراسي والعائمات بأنواعها المختلفة للتأكد من التراخيص والسلامة الإنشائية وقدرة وسعة التحميل ، والتأكيد على زيادة تواجد عمال الإنقاذ بالشواطئ الممتدة بنطاق المحافظات الساحلية.

وأضافت د. منال عوض أن تطوير المحميات الطبيعية يأتي في إطار رؤية متكاملة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة بالمحافظات التي تقع في نطاقها تلك المحميات، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في الأنشطة السياحية البيئية داخل المحميات، بما يوفر فرص عمل جديدة ويدعم المشروعات الصغيرة والحرف التراثية، ويسهم في تحسين مستوى المعيشة للمجتمعات المحلية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

ودعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، المواطنين إلى زيارة المحميات الطبيعية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك للاستمتاع بالطبيعة والتعرف على ثرواتها البيئية الفريدة، مع الالتزام بالتعليمات المنظمة للزيارة والمساهمة في الحفاظ على تلك الموارد الطبيعية





