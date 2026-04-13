توجيهات رئاسية بشأن قوانين الأسرة تثير حراكًا تشريعيًا وتفاؤلًا مجتمعيًا

في أعقاب التوجيهات الرئاسية، يتجه البرلمان نحو مراجعة وتحديث قوانين الأسرة، مع التركيز على الحضانة، النفقة، وحق الرؤية، بهدف تعزيز الاستقرار المجتمعي وحماية حقوق الأسرة.

في أعقاب التوجيهات الرئاسية الأخيرة بشأن تحديث قوانين الأسرة ، تزايد الاهتمام والترقب من قبل النواب والخبراء القانونيين والمجتمع المدني، مؤكدين على أهمية هذه الخطوة في تعزيز الاستقرار المجتمعي وحماية حقوق جميع أفراد الأسرة. أعلن النائب عمرو فهمي عن نيته تقديم مقترحات تفصيلية تشمل جوانب حيوية مثل ال حضانة وال نفقة وحق الرؤية، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه المقترحات في تحقيق التوازن وال عدالة داخل الإطار الأسري.

تأتي هذه الخطوة في سياق جهود الدولة المستمرة لتطوير التشريعات بما يتماشى مع التغيرات المجتمعية ويضمن حقوق الأفراد، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الأسرة المصرية في الوقت الراهن. من جانب آخر، أشاد حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرًا إياها انطلاقة جادة نحو بناء إطار تشريعي متوازن يحقق العدالة ويضع مصلحة الطفل في صدارة الأولويات. أكد الحزب في بيانه على أهمية الحوار المجتمعي الواسع الذي يضم المختصين من رجال القانون والشريعة والخبراء الاجتماعيين، لضمان صياغة تشريعات تعبر عن احتياجات المجتمع وتحقق العدالة المنشودة. كما شدد الحزب على ضرورة وجود آليات تنفيذ واضحة وفعالة لضمان سرعة الفصل في المنازعات ومنع إساءة استخدام النصوص القانونية، مما يعزز الثقة في منظومة العدالة ويساهم في استقرار الأسرة. في سياق متصل، أشار النائب محمد مصطفى كشر إلى أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل خطوة حاسمة لإنهاء الأزمات المتراكمة في هذا الملف، مؤكدًا على ضرورة معالجة القضايا المتعلقة بالأسرة بشكل شامل ومتكامل. يتوقع المراقبون أن تشهد الفترة المقبلة حراكًا تشريعيًا مكثفًا، يهدف إلى تحديث القوانين المتعلقة بالأسرة بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية ويضمن حقوق جميع الأطراف. تهدف هذه الجهود إلى تعزيز تماسك الأسرة المصرية، باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع، وتوفير بيئة مستقرة وآمنة للأطفال والشباب، مما يسهم في بناء مستقبل أفضل للجميع. يترقب المواطنون والمختصون على حد سواء، النتائج المرجوة من هذه التعديلات التشريعية، آملين أن تسهم في تحقيق العدالة والاستقرار المنشودين في المجتمع





قوانين الأسرة الرئيس السيسي تشريعات حضانة نفقة مجلس النواب استقرار أسري عدالة

