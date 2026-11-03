توجيهات المرور القاهرة والإسكندرية: أفضل الطرق للمدارس والجامعات

تفاصيل شاملة عن حالة المرور في القاهرة والإسكندرية ومقترحات مسارات بديلة لتجنب الازدحام عند الذهاب للمدارس والجامعات صباح اليوم.

أصدر اللواء محمد البندارى مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، تعليمات صارمة بنشر الخدمات المرورية على جميع المحاور الرئيسية والثانوية بهدف استيعاب أكبر قدر ممكن من حركة السيارات وتصفية أي كثافات متوقعة خلال فترة الذروة الصباحية. يأتي هذا التوجه في إطار الجهود المستمرة لتسهيل حركة المواطنين خاصة مع توافد أعداد كبيرة من أولياء الأمور والطلاب على المدارس والجامعات في مختلف المناطق، مما يستدعي تيقظ رجال المرور والتدخل السريع لإدارة تدفق المركبات بكفاءة عالية.

حالة المرور في القاهرة الكبرى والمحاور الرئيسية

أوضح محمد صابر، رئيس تحرير الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، أن الحركة المرورية بدأت اليوم الاثنين بتوخى الحيطة والحذر أثناء القيادة، وذلك نظراً لكثافة الحركة المتوقعة. تم نشر فرق الانتشار السريع على جميع الطرق المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، بما في ذلك قطاعات الطرق السريعة والصحراوية والطريق الدائري، وذلك تحت إشراف اللواء دكتور علاء فتح الله مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور. هذا النشر المكثف يهدف لضمان سلاسة الحركة وتقليل وقت الانتظار عند التقاطعات الرئيسية.

Also read خلاف بسبب طفل يشعل معركة بين 12 شخصًا.. تفاصيل مشاجرة البساتين

فيما يتعلق بالطريق الزراعي بمنطقة قليوب المتجه لمناطق ميت نما ومدخل شبرا الخيمة، توجد أحجام مرورية مرتفعة، ولذلك ينصح الخبراء بسلوك محور بنها الحر كبديل أسرع للمتقدمين من محافظات الأقاليم. كما سُجلت أحجام مرورية على طريق بلبيس أمام استاد السلام المتجه لموقف العاشر، ويُفضّل للمسافرين إلى مناطق مدارس السلام وجامعات العبور والشروق سلوك طريق العبور ومحور سعد الدين الشاذلي لتفادي الاختناقات.

أما بالنسبة لمدارس النزهة ومصر الجديدة وشارع شيرتوان، فينصح بالاعتماد على شارع جوزيف تيتو وعبد الحميد بدوى كأفضل مسارات، في حين توجد أحجام متفرقة بشارع صلاح سالم يُستحسن خلالها سلوك محور النصر أو الخليفة المأمون. كما كشفت البيانات عن وجود كثافات متوسطة أعلى كوبري أكتوبر، وأحجام متوسطة بكوبري 15 مايو المتجه لمناطق الزمالك، حيث يُفضل استخدام كوبري الساحل أو الجلاء والجامعة أو نفق الأزهر والمسطحات الأرضية كبدائل فعالة.

Advertisement

بالنسبة للمناطق الجنوبية الشرقية مثل الزهراء مدينة نصر، توجد أحجام مرورية على طريق المثياق القادم من التجمع الأول وكوبري الفطيم، ويُفضّل للمتجهين لمدارس المدنية نصر والمنهل والحى السابع والسادس استخدام كوبري جاردنيا أو محور طه حسين أو الواحة. كما توجد أحجام أعلى كوبري أبو وافية والحدائق للقادم لمناطق الحدائق والزوايا، وكذلك أحجام بكوبري حلمية الزيتون المتجه لمصر الجديدة. وللمتجهين لمناطق المطرية وحدائق القبة وسراى القبة والزيتون والأميرية، يُستحسن استخدام ترعة الجبل ومن ثم كوبري سراى القبة.

استراتيجيات إدارة الازدحام في شرق القاهرة والجيزة

في قطاع شرق القاهرة، يتم انتشار الخدمات المرورية لتصفية أي كثافات متوقعة ورفع الانتظار الخاطئ المحيط بالمؤسسات التعليمية، مع الدفع بفرق الانتشار السريع خلال فترة الذروة. هذا يأتي تلبية لتوجيهات اللواء محمد سيف وكيل الإدارة العامة لمرور القاهرة، الذي أكد على تكثيف الخدمات في تلك المناطق لاستيعاب الحركة الكثيفة، مع نبه قائدي السيارات لاتباع إرشادات رجال المرور وعدم تجاوز السرعات المقررة أمام المنشآت التعليمية.

تتوافد أحجام مرورية بكورنيش النيل بمنطقة المظلات والساحل وروض الفرج المتجه لوسط البلد، وكذلك بنفق أحمد بدوى المتجه للمهمشة. وللمتجهين لمناطق مدارس شبرا وروض الفرج والساحل، يُفضل استخدام امتداد شارع أحمد حلمى. كما توجد أحجام بشارع رمسيس وغمرة، ويُفضّل للمتجهين لمدارس غمرة والظاهر والعباسية استخدام شارع أحمد سعيد، في حين يُنصح بالاعتماد على محور روكسي الجديد للمتجهين لجامعة عين شمس.

أما القادمين من مناطق التجمع والرحاب، فيفضل سلوك محور محمد نجيب وكوبري سمير غانم لمنطقة جاردنيا ومدينة نصر، وذلك وسط انتشار الخدمات المرورية بإشراف اللواء د. شريف لطفي وكيل الإدارة العامة لمرور القاهرة. وقد وجه اللواء شريف لطفي جميع الخدمات لاستقبال المواطنين بتطبيق منظومة الشباك الواحد وتسهيل الإجراءات المستندية خلال دقائق معدودة في وحدات التراخيص المنتشرة بالمحافظات.

Advertisement

توجيهات المرور في الإسكندرية والقليوبية

على مستوى محافظة الإسكندرية، أشار اللواء محمد عبداللطيف مدير إدارة مرور الإسكندرية إلى انتشار الخدمات المرورية بمحاور المدينة. توجد أحجام متفرقة بمحور أبوقير ومحور فيكتوريا إيمانويل المتجه لكايروسيز مول، ويُفضل محور المحمودية كبديل. كما وجه الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة بالدليل الإرشادي الموحد لتعزيز الهوية البصرية والحد من التشوه البصري ودعم السلامة المرورية.

في القليوبية، تعمل كل الطرق والمحاور بشكل جيد وسط تكثيف الخدمات المرورية بإشراف اللواء محمد البطوطى مدير إدارة مرور القليوبية. وفيما يخص منطقة الهرم وضواحيها في الجيزة، يُفضّل استخدام محور عمر بن العاص. كما توجد كثافات أمام محطة مترو المنيب وطريق الصعيد، ويُفضل سلوك طريق أبو النمرس، مع نشر الخدمات المرورية بإشراف اللواء أحمد دبوس مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة لتصفية الكثافات.

في منطقة فيصل، توجد أحجام متفرقة أمام محطة مترو الجامعة بشارع السودان القادم من فيصل ومتجه للمهندسين والدقى، ويُفضل شارع الجامعة أو منزل مراد كبديل سريع. كما توجد أحجام بمحور صفط اللبن القادم من الدائري ومتجه لشارع ثروت، ويُفضل سلوك منزل محور أحمد عرابى. وفيما يتعلق بميدان الرماية، توجد أحجام متفرقة، ويُعد محور عمر بن العاص الأفضل للوصول لمناطق فيصل والهرم، وذلك تحت إشراف اللواء عمر عبدالنعم وكيل الإدارة العامة لمرور الجيزة.