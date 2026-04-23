توجيهات رئاسية بإنشاء مركز لوجستي للحبوب.. وتصدير الدواجن لقطر ومهرجان أسوان يختتم دورته العاشرة

أخبار متنوعة تشمل توجيهات رئاسية بإنشاء مركز لوجستي عالمي لتخزين الحبوب، وبدء مصر في تصدير الدواجن لقطر، واختتام فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على توجيهات رئاسية بضرورة الإسراع في إنشاء المركز اللوجستي العالمي لتخزين الحبوب في مصر ، وذلك بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة المشروعات القومية، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للمركز اللوجستي، والتأكيد على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال. وفي سياق متصل، أعلن رئيس الحكومة استمرار العمل عن بعد يوم الأحد، وذلك في إطار جهود ترشيد استهلاك الطاقة والموارد. وأوضح مدبولي أن هذه القرارات تأتي بناءً على دراسات دقيقة تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، مع الحفاظ على سير العمل بكفاءة.

على صعيد آخر، بدأت مصر رسميًا في تصدير الدواجن إلى قطر، حيث انطلقت أول شحنة بكمية 300 طن اليوم. يمثل هذا الحدث خطوة مهمة في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، ودعم قطاع الدواجن المصري. وأشاد وزير الزراعة بهذه الخطوة، مؤكدًا على جودة المنتجات المصرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية. كما أشار إلى أن مصر لديها خطط طموحة لتوسيع نطاق الصادرات الزراعية إلى دول أخرى في المنطقة.

وفي سياق ثقافي وفني، اختتم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة دورته العاشرة بنجاح كبير، حيث شهد المهرجان تنظيم العديد من الندوات وورش العمل التي تناولت قضايا المرأة والمجتمع. وقد استضاف المهرجان نخبة من صناع السينما والفنانين والناشطين من مختلف أنحاء العالم. وتناولت إحدى الندوات الهامة موضوع'سينما المجتمع: من الشاشة إلى الحوار.. الفيلم كأداة لتعزيز المشاركة المجتمعية'، حيث أكد المشاركون على أهمية استخدام الفن كأداة للتغيير الاجتماعي والتوعية بالقضايا المختلفة.

وأشاروا إلى أن الأفلام يمكن أن تكون وسيلة فعالة للتواصل مع الجمهور وإثارة النقاش حول القضايا الهامة، مثل العنف ضد المرأة والختان والفقر والتعليم. كما أكدوا على أهمية دعم صناعة السينما المستقلة وتشجيع المخرجين والمبدعين على تقديم أعمال فنية تعبر عن قضايا المجتمع وتساهم في إحداث تغيير إيجابي





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مصر المركز اللوجستي الحبوب تصدير الدواجن قطر مهرجان أسوان أفلام المرأة سينما مجتمع

United States Latest News, United States Headlines