توجيهات رئاسية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وقف العمل بضريبة الأطيان لمدة سنة جديدة

توجيهات رئاسية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وقف العمل بضريبة الأطيان لمدة سنة جديدة.

مدبولي: توجيهات رئاسية باستمرار جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، آخر فرصة لصرف منحة التموين الإضافية 400 جنيه. إليك أماكن الحصول عليه. وأرست المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائيًا مهمًا بشأن السكن الإداري أو ال مصلحي المخصص للعاملين بالجهات الحكومية، مؤكدة أن حق الموظف في شغل هذا السكن يرتبط بالوظيفة وجودًا وعدمًا، وينتهي بانتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب.

وأوضحت المحكمة أن السكن الإداري لا يُعد حقًا مكتسبًا للعامل أو ملكية خاصة له، وإنما هو ميزة وظيفية تفرضها طبيعة العمل وحسن سير المرفق العام، بما يتيح للعامل أداء مهامه على الوجه الأمثل طوال مدة خدمته. وأوضحت المحكمة أن السكن الإداري لا يُعد حقًا مكتسبًا للعامل أو ملكية خاصة له، وإنما هو ميزة وظيفية تفرضها طبيعة العمل وحسن سير المرفق العام، بما يتيح للعامل أداء مهامه على الوجه الأمثل طوال مدة خدمته.

وأضافت المحكمة أن التعليمات أو المنشورات الإدارية التي توصي بعدم إخلاء العاملين من المساكن أو توفير مساكن بديلة لهم لا ترقى إلى مرتبة القواعد القانونية، ولا يجوز أن تعطل أو تعدل الأحكام المنظمة للسكن الإداري، مشيرة إلى أن الإقامة لسنوات طويلة في السكن المصلحي لا تكسب شاغله حقًا في تملكه أو الاستمرار فيه بعد انتهاء خدمته. وشددت المحكمة على أن استمرار العامل أو المحال للمعاش في شغل السكن بعد انتهاء خدمته يعد شغلًا بغير سند قانوني، ويلزمه بسداد مقابل الانتفاع المقرر قانونًا، إضافة إلى قيمة استهلاك المياه والكهرباء حتى تمام الإخلاء والتسليم الفعلي للجهة الإدارية.

كما أكدت المحكمة أن التعليمات أو المنشورات الإدارية التي توصي بعدم إخلاء العاملين من المساكن أو توفير مساكن بديلة لهم لا ترقى إلى مرتبة القواعد القانونية، ولا يجوز أن تعطل أو تعدل الأحكام المنظمة للسكن الإداري، مشيرة إلى أن الإقامة لسنوات طويلة في السكن المصلحي لا تكسب شاغله حقًا في تملكه أو الاستمرار فيه بعد انتهاء خدمته. وبالنسبة للضريبة على الأطيان، أعلنت الحكومة عن وقف العمل بضريبة الأطيان لمدة سنة جديدة، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء المالي على الملاك، وتحفيز الاستثمار في الأراضي.

كما أعلنت الحكومة عن وقف العمل بضريبة الأطيان لمدة سنة جديدة، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء المالي على الملاك، وتحفيز الاستثمار في الأراضي. وسيتم وقف العمل بضريبة الأطيان لمدة سنة جديدة، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء المالي على الملاك، وتحفيز الاستثمار في الأراضي





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