توجيهات رئاسية لتقنين تنقيب الذهب جنوب مصر وتحصيل العائد الوطني

توجيهات الرئيس السيسي لتنظيم عمل 'الدهابة' في الجنوب لضمان حقوق المواطنين وحماية الثروة المعدنية، بتأييد من حزب الغد والجبهة الوطنية.

في خطوة اقتصادية واجتماعية استراتيجية، أكدت التوجيهات الرئاسية الأخيرة على ضرورة البحث الجاد في أزمة التنقيب غير القانوني عن الذهب في جنوب مصر ، بهدف تحويل هذا النشاط من اقتصاد عشوائي إلى قطاع منظم يحقق عوائد للدولة ويحافظ على أرزاق الآلاف من الأسر في مناطق أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم. لم تعد القضية مجرد ملف أمني يتعلق بالحفاظ على الثروات المعدنية ومواجهة الأنشطة العشوائية، بل تحولت إلى معادلة معقدة تتشابك فيها حقوق المواطنين في الكسب المشروع مع حق الدولة السيادي في حماية مواردها الطبيعية.

رؤية حزبية لدمج العاملين في الاقتصاد الرسمي

أكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن التحركات الجارية لوضع حلول نهائية لأزمة العاملين في مجال التنقيب عن الذهب، المعروفين شعبياً بـ"الدهابة"، تعكس توجهاً واضحاً للدولة نحو معالجة الملفات المجتمعية والاقتصادية من خلال حلول متوازنة تراعي مصالح المواطنين وتحفظ في الوقت ذاته حقوق الدولة وثرواتها الطبيعية. وأشار إلى أن التنسيق مع ممثلي القوات المسلحة وجهاز مستقبل مصر واتحاد القبائل والعائلات المصرية يمثل إطاراً هاماً للتحرك نحو إنهاء هذه الأزمة عبر فتح قنوات التواصل مع أبناء المناطق المعنية والاستماع إلى مطالبهم الشرعية.

Also read غدا.. صرف معاش تكافل وكرامة نوفمبر لـ4.7 مليون أسرة

وأوضح رئيس حزب الغد أن الاتفاق الذي تم بحثه يهدف إلى إيجاد آلية قانونية تسمح للعاملين في هذا المجال بممارسة نشاطهم بشكل منظم وآمن، بعيداً عن المخاطر التي ارتبطت بالعمل خارج المنظومة الرسمية. وأكد أن الانتقال من الخوف على مصادر الرزق إلى العمل تحت مظلة القانون يمثل تحولاً نوعياً مهماً، إذ يتيح للعاملين فرصة ممارسة نشاطهم وفق ضوابط واضحة، ويمنح الدولة القدرة على الرقابة والإشراف وضمان حقوقها، فضلًا عن الحد من عمليات التهريب والاستغلال غير المشروع للثروات المعدنية في تلك المناطق الحدودية.

دعوة لتسريع الإجراءات التنفيذية في الجنوب

شدد موسى مصطفى موسى على أن أبناء جنوب مصر يمثلون جزءاً أصيلاً من النسيج المجتمعي المصري، وأن توفير فرص العمل والحياة الكريمة لهم يجب أن يكون حاضرًا في أي رؤية تنموية للمناطق الحدودية. وأوضح أن حماية الأمن القومي وصون الثروات الطبيعية لا يتعارضان مع الحفاظ على مصالح المواطنين، بل يكمل كل منهما الآخر. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية سرعة استكمال التفاصيل التنفيذية للآلية المقترحة بما يضمن تحقيق أهدافها على أرض الواقع، وسط مطالبات شعبية بمراجعة التراخيص وتوفير بيئة عمل مستقرة.

Advertisement

الجبهة الوطنية: فرصة تاريخية للتنمية الاقتصادية

من جانبه، أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، أن التوجيهات الرئاسية بشأن التعامل مع أزمة "الدهابة" في جنوب مصر تعكس انحياز القيادة السياسية الواضح للمواطن البسيط، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على حماية مصادر رزق آلاف الأسر التي تعتمد على التنقيب عن الذهب. مشددًا على أن تدخل الرئيس لحل هذه الأزمة يحمل رسالة قوية مفادها أن الدولة المصرية لا تتخلى عن أبنائها، وأن تحقيق العدالة الاجتماعية وصون كرامة المواطن يأتي في مقدمة أولويات الجمهورية الجديدة، وأن المشكلة ليست مجرد أزمة تنقيب بل قضية إنسانية واقتصادية واجتماعية تمس حياة آلاف المواطنين.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية أن التوجيهات الرئاسية تمثل فرصة تاريخية لإعادة تنظيم نشاط التنقيب عن الذهب، من خلال وضع إطار قانوني واضح يتيح للعاملين ممارسة نشاطهم بصورة آمنة ومنظمة، ويضمن دمجهم في الاقتصاد الرسمي. وأكد أن ذهب مصر يجب أن يتحول إلى مصدر للرخاء والتنمية وفرص العمل، لا إلى سبب لمعاناة أبناء المناطق الغنية بهذه الثروات. مشيرًا إلى أن تقنين أوضاع العاملين من شأنه فتح آفاق جديدة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجذب الاستثمارات، وتعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية، بما يحقق عوائد اقتصادية للدولة ويضمن استفادة المجتمعات المحلية.

آليات التنفيذ والنتائج الاقتصادية المتوقعة

أعرب النائب محمد أبو العينين عن اعتقاده بأن قوة الدولة الحقيقية تتجلى في قدرتها على حماية حقوق مواطنيها وتحويل الأزمات إلى فرص للبناء والتنمية. ودعا الجهات المعنية إلى سرعة ترجمة التوجيهات الرئاسية إلى إجراءات عملية تحقق انفراجة حقيقية ومستدامة لأزمة "الدهابة"، مع معالجة الأوضاع القانونية والإنسانية المرتبطة بها وفقًا لأحكام القانون. مؤكداً أن تنمية جنوب مصر وحماية أرزاق أبنائه مسؤولية وطنية تستحق تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة.

وفي سياق متصل بتطور الاستثمار في المنطقة، أكد رئيس الوزراء أن المنطقة الاستثمارية بميت غمر تضم حالياً 107 مشروعات قيد التنفيذ، بينما توجد 150 مشروعاً أخرى على قوائم الانتظار. كما أشار إلى أن الدولة تتحمل ملايين الجنيهات لتوفير عمليات زراعة الكبد للمواطنين مجاناً، مما يعكس الاهتمام المزدوج بالجانب الاقتصادي الاستثماري والجانب الصحي الاجتماعي في آن واحد. وتظل التحركات الحالية في الجنوب مؤشرًا على رغبة الدولة في خلق توازن مستدام بين سيادة القانون والعدالة الاجتماعية.