محافظات مصر تشهد كثافات مرورية صباحية مع بدء العام الدراسي، ومرور القاهرة والجيزة والنوبة تنشر فرقها لتصفية الزحام وتطبيق الشباك الواحد.

أعلن محمد صابر ، رئيس تحرير الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، عن حالة المرور المتوقعة صباح يوم الجمعة الموافق 15 من فبراير، وسط كثافات في القاهرة الكبرى والجيزة والإسكندرية.

ووجه قائدي السيارات إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في ظل ذروة الحركة المرورية الصباحية، مشيراً إلى انتشار فرق الانتشار السريع على المحاور والطرق المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى.

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تطبيقات الشباك الواحد في تراخيص القاهرة

شدد اللواء الدكتور شريف لطفي، وكيل الإدارة العامة لمرور القاهرة والمشرف على وحدات التراخيص، على تطبيق منظومة الشباك الواحد لتسهيل الإجراءات المستندية خلال دقائق معدودة.

واستعرض صابر، عبر أثير الراديو 9090 خلال برنامج "صباحك ومطرحك" مع الإعلامية مها مصطفى، أن اللواء الدكتور علاء فتح الله، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، أشرف على انتشار الخدمات والحملات المرورية.

وشمل ذلك نطاق قطاعات الطرق السريعة والصحراوية والطريق الدائري، لضمان تدفق حركة السير واستيعاب أعداد المركبات في الأوقات المتوقعة من الذروة.

كثافات مرورية بكباري القاهرة والمحاور

تعددت الإشارات المرورية الصادرة صباح يوم الجمعة 15 من فبراير، حيث سجلت كثافات متفرقة على محور أبو قير ومحور فيكتوريا إيمانويل في الاتجاه المؤدي إلى كايروسيز مول بالإسكندرية.

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ونصح محمد صابر باستخدام محور المحمودية كبديل، وسط انتشار الخدمات المرورية بمحاور المدينة بإشراف اللواء محمد عبداللطيف، مدير إدارة مرور الإسكندرية.

وفي محافظة القليوبية، أشار رئيس تحرير الشؤون الأمنية والمرورية إلى أن الطرق تعمل بشكل جيد، مع تكثيف الخدمات المرورية بإشراف اللواء محمد البطوطي، مدير إدارة مرور القليوبية.

وقد رصد وجود أحجام مرورية بالطريق الزراعي في منطقة قليوب، بالاتجاه المؤدي إلى مناطق ميت نما ومدخل شبرا الخيمة، مفضلاً للقادمين من محافظات الأقاليم سلوك محور بنها الحر.

خطة عاجلة لتصفية الازدحام بمحاور المدارس

أكد محمد صابر أن الطرق الدائرية تشهد كثافات مرورية بدائري بهتيم والخصوص والمرج والسلام، وكذلك أعلى باسوس وأعلى البراجيل، إلى جانب أحجام مرورية أعلى الدائري بالقوس الغربي والكونيسة والمنيب والبساتين.

وفيما يتعلق بالحالة المرورية بالقاهرة، أشار إلى وجود أحجام مرورية بطريق بلبيس أمام استاد السلام، في الاتجاه المؤدي إلى موقف العاشر، وكذلك بمطلع كوبري التعمير.

وأوضح وجود كثافات بالأتوتوستراد في المعصرة وصقر قريش، حيث يفضل سلوك كورنيش النيل كطريق بديل، مع كثافات متوسطة على أعلى كوبري أكتوبر وكذلك كوبري 15 مايو في الاتجاه المؤدي إلى مناطق الزمالك.

وشهدت منطقة القاهرة الجديدة أحجاماً مرورية بمحور جمال عبدالناصر، بينما نصح محمد صابر باستخدام كوبري الساحل أو الجلاء أو الجامعة أو نفق الأزهر والمسطحات الأرضية.

تفعيل خطة شرق القاهرة واستيعاب الزحام

في إطار التعامل مع الكثافات المتوقعة، أشار محمد صابر إلى تفعيل خطة عاجلة بقطاع شرق القاهرة، من خلال انتشار الخدمات المرورية لتصفية أي كثافات متوقعة.

وتم رفع الانتظار الخاطئ بمحيط المدارس والجامعات، والدفع بفرق الانتشار السريع خلال فترة الذروة الصباحية، وذلك بإشراف اللواء محمد سيف، وكيل الإدارة العامة لمرور القاهرة.

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وقد وجه اللواء محمد سيف بتكثيف الخدمات بمناطق شرق القاهرة لاستيعاب أكبر قدر من حركة السيارات، مع نصائح باتباع تعليمات رجال المرور وعدم تجاوز السرعات المقررة أمام المنشآت التعليمية.

وتم رصد كثافات أعلى كوبري أبو وافية والحدائق، للقادمين إلى مناطق الحدائق والزواية، وكذلك بكوبري حلمية الزيتون في الاتجاه المؤدي إلى مصر الجديدة.

حلول بديلة لشوارع رمسيس وغمرة والجيزة

وضح محمد صابر وجود أحجام مرورية بكورنيش النيل في مناطق المظلات والساحل وروض الفرج، في الاتجاه المؤدي إلى وسط البلد، وكذلك بنفق أحمد بدوي في الاتجاه المؤدي إلى المهمشة.

وفيما يتعلق بشارع رمسيس وغمرة، أوضح وجود أحجام مرورية، مفضلاً للمتجهين إلى مدارس غمرة وباب الشعرية والظاهر والعباسية استخدام شارع أحمد سعيد.

كما نصح القادمين إلى جامعة عين شمس باستخدام محور روكسي الجديد، ونصح القادمين من مناطق التجمع والرحاب بسلوك محور محمد نجيب وكوبري سمير غانم.

في نطاق محافظة الجيزة، أوضح محمد صابر وجود أحجام مرورية متفرقة أمام محطة مترو الجامعة بشارع السودان، للقادم من فيصل والمتجه إلى مناطق المهندسين والدقي، وكذلك بمحور الفريق كمال عامر.

ونصح المتجهين إلى مدارس المهندسين والدقي وجامعة القاهرة بسلوك شارع الجامعة أو منزل مراد، كما توجد أحجام مرورية بمنزل محور صفط اللبن للقادم من الدائري والمتجه إلى شارع ثروت.

وأشار إلى وجود أحجام مرورية متفرقة بميدان الرماية، مفضلاً للمتجهين إلى مدارس مناطق فيصل والهرم وضواحيها استخدام محور عمر بن العاص، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وتشهد المنطقة كثافات أمام محطة مترو المنيب وطريق الصعيد، ويفضل سلوك طريق أبو النمرس، مع انتشار الخدمات المرورية لإشراف اللواء أحمد دبوس، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة.