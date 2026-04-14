توجيهات رئاسية ومشروعات قوانين: جهود مصرية لحماية الأسرة وتعزيز الاستقرار المجتمعي

يسلط هذا الخبر الضوء على جهود مصرية مكثفة لحماية الأسرة وتعزيز الاستقرار المجتمعي، من خلال توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتقديم مشروعات قوانين جديدة. يتناول الخبر أهمية هذه الخطوة، والخطوات التي اتخذت لإعداد هذه القوانين، وأهدافها، مع التأكيد على دور حزب حماة الوطن في دعم هذه الجهود. كما يتضمن الخبر إشارات إلى الأحداث الجارية في المنطقة، بما في ذلك الحرب في السودان وإقبال المواطنين على الأنشطة الترفيهية.

أشاد الرئيس الإيراني بمواقف دول، منها مصر، إزاء الحرب على بلاده. في سياق آخر، أكد الصليب الأحمر فقدان أكثر من 11 ألف شخص خلال الحرب في السودان، مما يسلط الضوء على حجم المأساة الإنسانية المتفاقمة. على صعيد آخر، شهد قطار النزهة إقبالًا جماهيريًا ملحوظًا لقضاء عطلة شم النسيم في الإسكندرية، مما يعكس رغبة المواطنين في الاستمتاع بأجواء العطلات.

في سياق آخر، أكد النائب علاء الحديوي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب، تمثل خطوة بالغة الأهمية. وأوضح أن هذه الخطوة تعكس إدراك القيادة السياسية لخطورة التحديات التي تواجه كيان الأسرة، وحرصها على معالجتها بشكل جذري ومستدام.

وأضاف الحديوي، في بيان صحفي صدر اليوم الثلاثاء، أن حديث الرئيس بأن مشروعات القوانين الخاصة بالأسرة (المسلمة، والمسيحية، وإنشاء صندوق دعم الأسرة) لم تأتِ من فراغ، بل جاءت بعد فترة إعداد طويلة، شهدت دراسة متعمقة لمشكلات القوانين الحالية، والاستماع إلى آراء العلماء والمتخصصين. هذا الإعداد الدقيق يهدف إلى ضمان الخروج بتشريعات متوازنة تعالج أوجه القصور وتواكب المتغيرات المجتمعية، مما يسهم في بناء أسرة قوية ومستقرة.

وأشار النائب إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في الحد من النزاعات الأسرية، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار داخل المجتمع، فضلًا عن ضمان حقوق جميع أفراد الأسرة، خاصة الأطفال، بما يحقق مصلحتهم الفضلى ويحافظ على تنشئة سليمة للأجيال القادمة.

كما شدد على أن حزب حماة الوطن يولي ملف الأحوال الشخصية أهمية قصوى، حيث عكفت الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، منذ بداية دور الانعقاد الحالي، على دراسة وإعداد عدد من مشروعات القوانين والمبادرات التي تستهدف إعادة تنظيم العلاقات الأسرية وفق أسس عصرية تراعي التطورات المجتمعية، وتدعم الفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا واستقرارًا.

وتابع الحديوي موضحًا أن الحزب يهدف إلى الخروج بقانون متوازن يحقق العدالة بين جميع الأطراف، ويحد من النزاعات الأسرية، ويصون حقوق المرأة والرجل على حد سواء، مع إيلاء اهتمام خاص بحقوق الأطفال وضمان بيئة آمنة ومستقرة لهم.

علاوة على ذلك، جدد النائب تأكيده على أهمية تحقيق توافق مجتمعي واسع حول هذه القوانين، من خلال إشراك كل الأطراف المعنية، بما في ذلك المؤسسات الدينية والخبراء والمتخصصين، لضمان فاعلية التشريعات وقدرتها على تحقيق أهدافها المرجوة، وبحث سبل الوصول إلى حلول جذرية للمشكلات القائمة، وصياغة تشريعات تحقق التوازن المنشود وتحفظ استقرار الأسرة المصرية.

في الختام، أكد الحديوي على دعم حزب حماة الوطن الكامل لجميع الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الأسرة المصرية، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع قوي ومتماسك. هذه الخطوات تعكس التزامًا واضحًا بتعزيز الاستقرار المجتمعي وحماية حقوق الأفراد، مع التركيز بشكل خاص على الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع.





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الأسرة المصرية مشروعات قوانين مجلس النواب الاستقرار المجتمعي حزب حماة الوطن

United States Latest News, United States Headlines