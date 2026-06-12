توجيهات عاجلة من كهرباء مصر لتيسير تحويل العدادات الكودية إلى قانونية

وجهت الشركة القابضة لكهرباء مصر شركات التوزيع الـ9 بتسهيل إجراءات تحويل العداد الكودي إلى قانوني، وذلك استجابة لتعليمات وزير الكهرباء ولتخفيف العبء عن المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.

في إطار جهود الدولة المصرية لتقنين أوضاع مخالفات البناء وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وجهت الشركة القابضة لكهرباء مصر شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية بضرورة التيسير على المواطنين لسرعة إنهاء إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى قانونية.

تأتي هذه التوجيهات بناءً على تعليمات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك في وقت تشهد فيه مكاتب التصالح إقبالاً كبيراً من المواطنين الذين يسعون لإنهاء أوضاعهم والاستفادة من مهلة التصالح الحالية. وتهدف الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تسهيل العملية وتقليل العبء الإداري والمالي على المواطنين، وخاصة أولئك الذين يعانون من عدم استقرار الخدمة بسبب العدادات الكودية غير القانونية. وقد حددت الشركة القابضة حالتين لبدء إجراءات تحويل العداد الكودي إلى قانوني.

الحالة الأولى: وصول إخطار كتابي من الجهة الإدارية المختصة إلى شركة التوزيع يفيد بقبول التصالح، وذلك بعد استكمال المواطن لكافة إجراءات التصالح. الحالة الثانية: تقديم المواطن بنفسه الإفادة الصادرة من الجهة الإدارية بقبول التصالح إلى شركة التوزيع، مما يتيح له البدء في الإجراءات دون انتظار إخطار رسمي، وهو ما يُعد تيسيراً كبيراً يختصر الوقت والجهد.

وشددت الشركة على ضرورة العمل بسرعة فور تقديم المستندات الصحيحة، والتي تشمل نموذج 8 أو 10 أو 7 حسب نوع التوصيل، بالإضافة إلى شهادات توصيل المرافق التي قد تكون منتهية المدة، حيث تقرر قبولها تيسيراً على المواطنين الذين تأخرت إجراءاتهم بسبب الروتين. وتشمل شركات التوزيع التسع كلاً من: شمال القاهرة، جنوب القاهرة، الإسكندرية، القناة، الدقهلية، البحيرة، المنوفية، الغربية، والصعيد. وطالبت الشركة القابضة بزيادة عدد المنافذ المخصصة لاستقبال طلبات التحويل في كل شركة لتخفيف الزحام وتسريع الإنجاز.

كما تضمنت التوجيهات تأكيداً على تدريب الموظفين على التعامل مع الطلبات بكفاءة، وإتاحة خدمة الاستعلام المسبق عن المستندات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني ومراكز الاتصال. ويأتي هذا التحرك ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين جودة الخدمة وضمان استقرار التغذية الكهربائية للمواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح، مما يعزز الثقة في جهود الدولة لمواجهة المخالفات وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات





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