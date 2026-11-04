توجيه تهمة الخيانة العظمى للمنتقدة السابقة لزيلينسكي مندل

النيابة العامة الأوكرانية توجه تهمة الخيانة العظمى لـ يوليا مندل بسبب تصريحات انتقدت فيها الرئيس فولوديمير زيلينسكي ونفت الاتهامات بحرية التعبير.

أعلنت النيابة العامة في أوكرانيا يوم الثلاثاء عن توجيه تهمة الخيانة العظمى رسميًا إلى يوليا مندل ، الناطقة الإعلامية السابقة باسم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وتأتي هذه الخطوة القانونية الصادمة في سياق تصاعد التوترات الداخلية حول حرية التعبير ودور النخب الإعلامية في دعم المجهود الحربي.

تفاصيل الاتهام ودوافع المدعين العامين

أكد مكتب المدعي العام، من خلال نشره إعلانًا عبر تطبيق تلغرام، أن المدعين قاموا بجمع أدلة كافية ومقنعة لإبلاغ يوليا مندل رسميًا بأنها مشتبه بها رسميًا. ينصب هذا الاتهام على قضايا تتعلق بالخيانة العظمى، والتي تتضمن بشكل محدد تبرير العدوان الروسي المسلح على الأراضي الأوكرانية.

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يركز التحقيق بشكل أساسي على تصريحات سابقة أدلت بها مندل بين عامي 2019 و2021، قبل أن تتحول علاقتها بالرئيس إلى خصام علني. يشير المحققون إلى أن هذه التصريحات، التي ادعت فيها وجود قيود على حرية التعبير، تُعتبر جزءًا من خطاب يهدف بشكل صريح إلى خدمة المصالح الروسية وتعزيز شعور بالإحباط وخيبة الأمل داخل المجتمع الأوكراني.

موقف مندل ونفي الاتهامات

ردت يوليا مندل على هذه التصريحات القانونية المفاجئة من خلال رسالة منفصلة نشرتها عبر منصة تلغرام، حيث نفت بشدة جميع الاتهامات الموجهة إليها. واعتبرت أن الإجراءات القانونية المتخذة ضدها تمثل محاولة لقمع صوتها وتكثيف الرقابة في وقت تتطلب فيه البلاد دعمًا موحدًا.

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وصفت مندل هذا الوضع بأنه "ثمن حرية التعبير"، مؤكدة أن استمرارها في الانتقاد يأتي بدافع محاولة إنقاذ أوكرانيا من ما تصفه بنظام الرئيس فولوديمير زيلينسكي. وتشير إلى أن صياغة اتهامات الخيانة تثبت في نظرها صحة ما تقول إنه حقائق ضرورية يجب أن يعلمها الشعب.

خلفية الخلاف وتحولات الموقف السياسي

تشير السجلات إلى أن يوليا مندل كانت واحدة من أبرز الداعمين والمجدين للرئيس فولوديمير زيلينسكي في فترات سابقة. لكنها تحولت بشكل جذري إلى واحدة من أبرز منتقديه، خاصة بعد اندلاع الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022.

خلال الفترة الماضية، بدأت مندل في توجيه اتهامات مباشرة للرئيس الأوكراني، متهم إياه بالفساد والتسلط السياسي. تصفه في كثير من تصريحاتها بأنه "المستفيد الأكبر من الحرب"، وتصفه بأنه أحد أبرز العقبات التي تحول دون التوصل إلى سلام عادل ومستدام.

العقوبات الحالية والمستجدات القانونية

تقيم يوليا مندل حاليًا خارج الأراضي الأوكرانية، بعد أن فرض الرئيس فولوديمير زيلينسكي عقوبات رسمية ضدها في شهر سبتمبر الماضي. كانت هذه العقوبات الخطوة الأولى في سلسلة الإجراءات التي أدت في النهاية إلى توجيه التهمة الجنائية الخطيرة.

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تستمر النيابة العامة في جمع الأدلة والمستمدة من التصريحات الإعلامية السابقة، في خطوة قد تفتح بابًا أمام محاكمة سياسية وقانونية معقدة. يراقب الكثيرون في الداخل والخارج كيفية تعامل السلطات مع هذه القضية التي تمس جوهر النقاش حول الحرية والنقد في ظل الحرب المستمرة.