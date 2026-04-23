توجيهات رئاسية بتسريع إنشاء مركز الحبوب وتصدير الدواجن لقطر وتصريحات هامة لوزير المالية

أصدر رئيس الوزراء توجيهات بتسريع إنشاء المركز اللوجستي العالمي لتخزين الحبوب، بينما بدأت مصر تصدير الدواجن لقطر. كما صرح وزير المالية بضرورة رؤية شاملة للتحديات الاقتصادية وأهمية الانفتاح على القوى الوطنية.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء توجيهات عاجلة بتسريع وتيرة إنشاء المركز اللوجستي العالمي لتخزين الحبوب في مصر، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

يأتي هذا التوجيه في ظل التحديات العالمية المتزايدة فيما يتعلق بتوريد الغذاء وأهمية وجود مخزون استراتيجي كافٍ لتلبية احتياجات المواطنين. كما أكد رئيس الحكومة استمرار العمل عن بعد يوم الأحد، في إطار الحرص على تخفيف الضغط على شبكة المواصلات وتقليل الازدحام المروري، مع التأكيد على أن هذا الإجراء يخضع للمراجعة الدورية بناءً على تطورات الأوضاع.

وفي سياق متصل، كشف رئيس الحكومة عن مصير قرارات ترشيد الاستهلاك، موضحًا أنها لا تزال سارية وتهدف إلى ترشيد الموارد وتقليل الهدر، مع التشديد على أهمية تضافر الجهود من قبل جميع أطراف المجتمع لتحقيق هذا الهدف. على صعيد آخر، أعلنت مصر رسميًا عن بدء تصدير الدواجن إلى دولة قطر، حيث انطلقت أول شحنة بكمية 300 طن اليوم.

يمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة في دعم قطاع الدواجن المصري وتعزيز الصادرات الزراعية، ويعكس الثقة في جودة المنتجات المصرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية. يأتي هذا التصدير في إطار جهود الحكومة لزيادة حجم الصادرات وتنويع الأسواق المستهدفة، وتحقيق التوازن في الميزان التجاري. من جانبه، أكد وزير المالية أحمد كجوك أنه لا توجد حلول سحرية للتحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، وأن التعامل مع هذه التحديات يتطلب رؤية شاملة ومتكاملة لأولويات ومستهدفات الدولة.

وأشار إلى أهمية الانفتاح على القوى السياسية والوطنية والاستفادة من مقترحاتهم في صياغة السياسات الاقتصادية. وأوضح الوزير أن الحكومة تتبنى سياسات مالية متوازنة تهدف إلى تنشيط الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار المالي، مع التركيز على توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية. وأضاف كجوك أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزم من التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، ودعم المواطنين وتحفيز الأنشطة الاقتصادية.

وأكد أن الموازنة الجديدة تنحاز للتنمية البشرية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، مع تخصيص 48 مليار جنيه لتنشيط الصادرات ودعم القطاعات ذات الأولوية. كما أشار إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا ببرنامج الطروحات وتعمل على دعم مسار التحول للطاقة الشمسية، بهدف تحقيق الوفورات للمواطنين والمستثمرين. وأوضح الوزير أن الحكومة تسعى إلى تحسين مؤشرات المديونية وخلق حيز مالي أكبر لمساندة المواطنين والمستثمرين، وتوجيه أي إيرادات استثنائية لخفض حجم الدين.

وفي سياق منفصل، عقد رئيس هيئة الرقابة المالية لقاءً مع وفد أمريكي لمناقشة آليات جديدة لجذب المستثمرين الأجانب وتنشيط أسواق رأس المال، وذلك في إطار جهود الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز النمو الاقتصادي





