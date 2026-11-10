توجيهات وزارة المرور لتسيير حركة السيارات في القاهرة الكبرى والمحافظات

تفاصيل حركة السير اليوم في القاهرة والجيزة والمحافظات مع تفاصيل الأرقام الساخنة والبدائل المرورية المثلى لتفادي الازدحامات.

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن تفعيل الدليل الإرشادي الموحد لتنظيم الإعلانات، nhằm تعزيز السلامة المرورية والاستدامة. في ذات السياق، وجه اللواء الدكتور علاء فتح الله، مدير الإدارة العامة للمرور، بنشر الخدمات المرورية بكافة المحاور المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى ، لضمان انسيابية الحركة.

أرقام الطوارئ والتوجيهات الرسمية

تم تفعيل رقم الإغاثة المرورية الموحد على الطرق السريعة وهو 01221110000، بالإضافة إلى خدمة الخط الساخن رقم 136 المخصص للاقامة والجيزة لاستقبال استفسارات المواطنين. يأتي ذلك في إطار جهود الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة لتوحيد معايير تنظيم الإعلانات وتعزيز الهوية البصرية.

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أكدت التوجيهات على ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة على جميع الطرق والمحاور، مع التأكيد على الحد من التشوه البصري ودعم السلامة العامة للسائقين. ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع تكثيف الحملات المرورية في مختلف المدن لرفع الانتظار الخاطئ خلال فترات الذروة.

حالة السير في القاهرة والجيزة والفيوم

تشهد منطقة الزمالك كثافات متفرقة أعلى كوبري أكتوبر و15 مايو، وكذلك بالاتجاه القادم من الجيزة أعلى النيل، مع متوسط زمن وصول متوقع 12 دقيقة. يُفضل استخدام باقي الكباري الأخرى والمسطحات الأرضية ونفق الأزهر لتجنب الازدحام في هذه المناطق الحيوية.

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في قطاع شرق القاهرة، يتواجد اللواء محمد سيف، وكيل الإدارة العامة لمرور القاهرة، لوضع خطة عاجلة خلال فترة الذروة المسائية وتفريق أي أحجام. كما تتوافد أحجام أمام محطة مترو المنيب للقادم من البحر الأعظم، ويفضل استخدام محور ربيع الجيزي بمتوسط زمن وصول 9 دقائق.

أما القادم من الدائري والمتجه إلى فيصل والهرم، فينصح بسلوك محور عمر بن العاص الآن بمتوسط زمن وصول 8 دقائق. تشرف اللواء عمر عبد النعيم، وكيل الإدارة العامة لمرور الجيزة، على دفع خدمات الانتشار السريع لتصفية الكثافات.

الحركة المرورية في المحافظات والمحاور الأخرى

في دمياط، تتصدر العميد محمد عوض التل، مدير مرور دمياط، عملية تسيير الخدمات المرورية بمداخل ومخارج المدينة. يُفضل سلوك الكورنيش والكوبري المعدني بميدان الشهابية وجامع آدم وأبو الوفا، بمتوسط زمن وصول 8 دقائق.

في نطاق الغربية، وجه العميد هاني عزيز، مدير مرور الغربية، بنشر الخدمات المرورية وتكثيف الحملات في طنطا. يُفضل استخدام طريق طه الحكيم الآن بمتوسط زمن وصول 9 دقائق، مع رفع الانتظار الخاطئ خلال فترة الذروة المسائية.

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في القليوبية، تتدفق الأحجام بطريق الزراعي القادم من شبرا الخيمة، ويُفضل سلوك محور بنها الحر. يتواجد اللواء محمد البطوطي، مدير مرور القليوبية، لاستيعاب أكبر قدر من حركة السيارات بمداخل ومخارج المدينة.

المحافظات الأخرى وتوجيهات السلامة

كافة الطرق والمحاور المؤدية إلى مدينة الفيوم تعمل بشكل طبيعي، مع توافد أحجام بشارع النبوي المهندس. يُفضل سلوك شارع جمال عبد الناصر بمتوسط زمن وصول 8 دقائق لتفادي الازدحامات near ميدان المسلة.

في سوهاج، تتواجد أحجام متفرقة بشارع التحرير، ويُفضل سلوك شارع الجمهورية وطريق الحواويش بمتوسط زمن وصول 8 دقائق. يشرف العميد محمد عبد العزيز، مدير مرور سوهاج، على تكثيف الحملات ورفع الانتظار الخاطئ.

في أسيوط، تتوافد أحجام بشارع الجمهورية المتجه إلى محطة القطار، ويُفضل سلوك شارع الجلاء بمتوسط زمن وصول 10 دقائق. كما تشهد القاهرة أحجامًا أمام جامعة عين شمس، مع تفضيل استخدام نفق الأزهر وطريق النصر للقادمين من وسط البلد.