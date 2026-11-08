توسع ضخم في قطاع الطاقة المصرية بحلول 2026 وتوليد 64 ألف ميجاوات

تحولات جوهرية في قطاع الطاقة المصري تزيد سعة التوليد إلى 64 ألف ميجاوات وتوصل الغاز لـ 16.2 مليون وحدة سكنية بحلول 2026.

كشف المركز الإعلامي ل مجلس الوزراء عن مسيرة تطوير شاملة ل قطاع الطاقة في مصر، مسلطًا الضوء على التحولات الجذرية التي حدثت خلال السنوات الماضية لتعزيز إنتاج الكهرباء وتطوير البنية التحتية للنفط والغاز، مما يضمن تلبية احتياجات القطاعات المختلفة.

تأتي هذه الجهود استجابة لتوجه الدولة لبناء منظومة طاقة متكاملة تلبي الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء والوقود، مواكبةً متطلبات التوسع العمراني والصناعي، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويعزز النمو.

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مقارنة التحديات قبل 2014

استعرض الفيديو المصنف من قبل المركز الإعلامي تفاصيل التطور في قطاع الطاقة بالمقارنة بين الوضع قبل عام 2014 وحلول عام 2026، حيث واجه قطاع الكهرباء تحديات كبيرة مثل تقادم شبكات النقل والتوزيع.

ترتب على ذلك تضرر الأنشطة التجارية والاستثمارية، حيث وصلت فترات انقطاع التيار الكهربائي إلى 6 أو 8 ساعات يوميًا في بعض المحافظات، بينما لم تتجاوز القدرات المتاحة آنذاك 29 ألف ميجاوات.

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قدرات التوليد والطاقة النووية

بحلول عام 2026، سجل القطاع تحسنًا ملحوظًا من خلال تنفيذ 3 محطات لتوليد الكهرباء بالتعاون مع شركة "سيمنز" الألمانية، مما رفع قدرات التوليد إلى 64 ألف ميجاوات.

نتيجة لهذه التطورات، اختفت انقطاعات التيار الكهربائي تمامًا، ودخلت مصر عصر الطاقة النووية عبر تنفيذ محطة الضبعة، بالإضافة إلى دخول أكبر مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في أسوان والبحر الأحمر حيز التنفيذ.

تعزيز إنتاج الزيت والغاز

في قطاع البترول والغاز الطبيعي، كانت قبل عام 2014 أزمة وقود حادة وانتشرت الطوابير أمام محطات التموين، كما توقفت مصانع عديدة بسبب نقص الغاز الطبيعي، مما استلزم تحركًا حكوميًا عاجلاً.

نتيجة لذلك، زادت الإنتاجية المحلية من الزيت الخام والغاز الطبيعي وطُورت منظومات التكرير والتخزين والنقل، وارتفع عدد الوحدات السكنية المتصلة بالغاز من 6.2 مليون إلى 16.2 مليون وحدة.

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الاكتشافات الاستراتيجية الجديدة

شهد القطاع اكتشاف حقل ظهر وتطوير حقول شمال الإسكندرية وعدد من الاكتشافات الأخرى، مما أضاف نحو 797 مليون برميل من الزيت والمتكثفات ومخزون غاز يقدر بنحو 55 تريليون قدم3.

زاد عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي أيضًا من 175 إلى 843 محطة، لتعكس هذه المؤشرات حجم التطور في مشروعات الطاقة ومساهمتها في تأمين احتياجات مصر.