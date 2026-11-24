مجلس الوزراء ي-release بيانات عن تضاعف قدرات الكهرباء المصرية لتصل لـ 64 ألف ميجاوات وزيادة الربط الكهربائي لدعم الأمن الطاقوي، مع استهداف 45% طاقة متجددة بحلول 2028.

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن مؤشرات أداء قطاع الكهرباء و الطاقة المتجددة ، مشيرا إلى أن قدرة الشبكة القومية للكهرباء ارتفعت بنسبة 120.7% لتصل إلى 64 ألف ميجاوات بحلول عام 2026، مقارنة بـ 29 ألف ميجاوات في 2014، كما بلغ إجمالي قدرات التوليد من مصادر الطاقة المتجددة نحو 10.5 ألف ميجاوات مع استهداف رفع مساهمتها إلى 45% بحلول 2028، وذلك تزامنا مع إعلان قوات الأمن ضبط 23 طنا من الدقيق في مخابز سياحية وتحييد 86 من عناصر الحوثيين.

تضاعف القدرات الإنتاجية والشبكات

أظهرت البيانات الرسمية توسعا ملحوظا في البنية التحتية للطاقة، حيث تسعى الدولة لتعزيز مشروعات الربط الكهربائي مع عدة دول لتحقيق أمن الطاقة، وشمل ذلك ضخامة محطات توليد الكهرباء التي نفذت بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية في بني سويف والعاصمة الجديدة والبرلس، بإجمالي قدرات تبلغ 14400 ميجاوات وبتكلفة 6 مليارات يورو تمثل 22.5% من إجمالي القدرات.

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وتتصدر محطة الضبعة النووية القائمة على 4 مفاعلات بطاقة 4800 ميجاوات مشروعات تنويع المصادر، بينما تتوزع قدرات الطاقة الشمسية الحكومية على 216 ميجاوات ومشروعات القطاع الخاص على 2819 ميجاوات، مع التركيز على مجمع بنبان بطاقة 1465 ميجاوات، وفي المقابل بلغت قدرات طاقة الرياح الحكومية 792 ميجاوات ومشروعات القطاع الخاص 1662 ميجاوات مع مزرعة جبل الزيت بطاقة 580 ميجاوات.

مشاريع الربط الكهربائي الدولي

أكدت الإنفوجرافات الرسمية تقدم تنفيذ محطات الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية بقدرة تشغيل أولية 1500 ميجاوات تستهدف الوصول إلى 3000 ميجاوات، ومع السودان بقدرة 80 ميجاوات، ومع الأردن بقدرة 550 ميجاوات تستهدف زيادتها إلى 2000 ميجاوات، وذلك ضمن خطة استراتيجية لربط الأسواق الطاقة.

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واستعرض المركز الإعلامي أيضا جهود الدولة في مكافحة الاتجار بالنقد الأجنبي حيث ضبطت قوات الأمن 5 ملايين جنيه في قضايا مختلطة، وفي السياق الفني برز تفاعل فنانين من مصر وروسيا والسعودية في جسر حضاري، بينما يترقب الجمهور مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدور نصف النهائي للدوري المصري.

التوجه نحو الاستدامة الطاقوية

تهدف الخطة الوطنية إلى تحقيق استدامة طاقوية شاملة من خلال تنويع مزيج الطاقة، حيث تسعى الدولة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، وهذا التوجه يدعم التنمية والأنشطة الاقتصادية ويقلل الاعتماد على المصادر التقليدية.

ويأتي هذا التطور المتسارع في قطاع الكهرباء متزامنا مع تحركات أمنية واسعة ل ضبط 23 طنا من الدقيق في حملات على المخابز السياحية، وتحييد 86 من قيادات وعناصر الحوثيين، مما يعكس تنوع الأولويات الوطنية بين الاستثمار الطاقوي الضخم والأمن الداخلي.

آفاق الاستثمار والموعد القادم

تشير المعطيات إلى أن استثمارات شركة سيمنز الألمانية في محطات بني سويف والعاصمة الجديدة والبرلس بلغت 6 مليارات يورو لتوليد 14400 ميجاوات، مما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وسط متابعة جماهيرية لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري.