توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق ينهي الأزمات الإقليمية

توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق يشمل إنهاء الحصار في مضيق هرمز ووقف أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، مما يفتح الباب لمفاوضات أوسع في الشرق الأوسط.

قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن اتفاق واشنطن وطهران ربما يمثل انفراجة. وأضافت أن وزراء خارجية الاتحاد سيناقشون اليوم سبل المشاركة بشكل وثيق في المرحلة المقبلة.

كما دعت جميع الأطراف إلى احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه وتنفيذ وقف حقيقي لإطلاق النار، مؤكدة أن الأولوية هي التنفيذ السريع والكامل للاتفاق وإعادة فتح مضيق هرمز فورًا. من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتفاق يجب أن ينهي برامج إيران النووية والصاروخية الباليستية وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن استعادة حرية الملاحة دون رسوم أمر أساسي للاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي، وأن الاتفاق يفتح الباب أمام مفاوضات أوسع نطاقًا بشأن السلام والأمن في الشرق الأوسط.

رحب الرئيس الباكستاني بالإعلان عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، كما رحبت مصر بالتوصل إلى اتفاق بين البلدين. وأفادت شبكة سي إن إن بأن الولايات المتحدة تستعد لإنهاء الحصار في مضيق هرمز تمهيدًا لتوقيع الاتفاق مع إيران. من ناحية أخرى، رحبت اليابان بالاتفاق لكنها تحفظت على إرسال قوات لإزالة الألغام في المضيق. في تطور منفصل، لقي 12 شخصًا مصرعهم في تحطم طائرة مظلين بولاية ميسوري الأمريكية.

وصف نائب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الاتفاق الإيراني بأنه يقوم على ثلاث ركائز أبرزها منع امتلاك السلاح النووي. كما شكرت الأمم المتحدة مصر على دورها في نجاح مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران. ونفت الولايات المتحدة الرواية الإيرانية بأن هناك مليارات مجمدة ستحرر دون التزامات واضحة. من جانبها، رحبت تركيا بالتفاهم الأمريكي الإيراني ووصفته بفرصة تاريخية لإرساء سلام دائم في المنطقة.

وأعلنت إيران نهاية الحرب مع تحديد موعد توقيع الاتفاق مع الولايات المتحدة. وأكد وزير خارجية النرويج على ضرورة ضمان الملاحة الحرة عبر مضيق هرمز، وأن يشمل الاتفاق لبنان، وأن تتناول المحادثات برنامج إيران النووي





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الاتفاق الأمريكي الإيراني مضيق هرمز السلام في الشرق الأوسط البرنامج النووي الإيراني العلاقات الدولية

United States Latest News, United States Headlines