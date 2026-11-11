توصيات مؤتمر تمكين المرأة واستقرار الأسرة في مصر

مؤتمر نوفمبر في القاهرة يدعو لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا لتعزيز استقرار الأسرة، مع التركيز على الحماية من العنف الرقمي والاستثمار في رعاية الأطفال.

أصدر المؤتمر المعنون بـ " تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا" مجموعة من التوصيات الاستراتيجية خلال يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، وذلك في العاصمة المصرية القاهرة. جاء هذا الإصدار تزامناً مع الإدراك المتزايد لأهمية الدور المحوري الذي تلعبه المرأة في بناء النسيج الاجتماعي وتحقيق التماسك الأسري.

التوصيات الاقتصادية والرقمية للمؤتمر

ركزت المخرجات الرئيسية للمؤتمر على ضرورة توسيع الفرص المتاحة للمرأة في سوق العمل، بما يتوافق مع معايير العمل اللائق ويدعم ريادة الأعمال. شدد المشاركون على أهمية تيسير الوصول إلى آليات التمويل والأسواق العالمية، بالإضافة إلى توفير التدريب المهني والتقني والرقمي. تهدف هذه الخطوات بشكل مباشر إلى تعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة، وهو ما يُعد ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار داخل الأسرة والمجتمع ككل.

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دعم اقتصاد الرعاية والخدمات الاجتماعية

دعا المؤتمر الحكومات والمؤسسات المعنية إلى زيادة الاستثمارات في قطاع اقتصاد الرعاية، وتحديداً من خلال تطوير خدمات رعاية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. كما شجع على خلق بيئات عمل مرنة وصديقة للأسرة، مما يتيح للمرأة إمكانية التوفيق بين مسؤولياتها المهنية والتزاماتها الأسرية. وأكد على أهمية تشجيع المشاركة المتوازنة للأفراد في تحمل المسؤوليات المنزلية، مما يخفف العبء عن كاهل المرأة ويعزز العدالة داخل البيت.

الحماية القانونية ومناهضة العنف الرقمي

طالب المؤتمر بتعزيز منظومات الحماية الاجتماعية والقانونية التي تستهدف المرأة والأسرة، مع اتخاذ تدابير وقائية ومؤسسية صارمة لمناهضة جميع أشكال العنف والتمييز والممارسات الضارة. لفت الانتباه بشكل خاص إلى ظاهرة العنف الرقمي، ودعا إلى التصدي للتهديدات الناشئة عن إساءة استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. كما نوه بأهمية تسهيل وصول الضحايا إلى خدمات الحماية والمساندة النفسية والقانونية اللازمة.

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التعاون الدولي والمنظمات الإقليمية

شددت التوصيات النهائية على أهمية التعاون الطوعي بين الدول والمؤسسات المتخصصة لتبادل الخبرات والممارسات الناجحة في مجالات التمكين والاستقرار الأسري. أوصى المشاركون بالاستفادة من المؤشرات الوطنية لتقييم أثر السياسات وتطويرها بما يتناسب مع الأولويات والتشريعات المحلية لكل دولة. وتم الإشادة بالتعاون القائم بين المجلس القومي للمرأة في جمهورية مصر العربية، ومنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمة الأسرة العربية.

الانضمام للمنظمات والمشروعات الاستراتيجية

دعا المؤتمر الدول الأعضاء وغير المنضمة بعد إلى منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي للانضمام رسمياً، بهدف حشد الجهود المشتركة لدعم وتمكين المرأة على المستوى الإقليمي. كما رحب المشاركين بمبادرة رئيسة منظمة الأسرة العربية ووزيرة الشئون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، وهي مبادرة "أواصر" التي تُعد مشروعاً عربياً استراتيجياً يهدف إلى دعم المرأة والأسرة والتنمية المستدامة.