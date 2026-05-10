توصيل الغاز الطبيعي للمنازل خطوة رئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة

تعد توصيل الغاز الطبيعي للمنازل خطوة رئيسية ضمن جهود الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة، لا سيما في المناطق المكتظة بالسكان. ويمكن للمواطنين قراءة عداد الغاز من الموبايل وتجنب الغرامات عن طريق اتباع الخطوات الصحيحة. كما أن أزمة البترول والغاز تؤثّر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي ومصر، حيث أنّ خبيرًا أوضح أنّ ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي العالمية في الربع الأول من عام 2026 بسبب تداعيات الصراع في الشرق الأوسط. كما أنّ تطوير احتياطيات الغاز والبترول بالبحر المتوسط يشكل تحديًا كبيرًا للقطاع النفطي والغازي. وقد شهد وزير البترول توقيع مذكرة اتفاق مع بي بي وهاربور لإنشاء شركة لتطوير احتياطيات الغاز والبترول بالبحر المتوسط.

وفي حال كان العقار يعمل بالفعل بالغاز الطبيعي، وتقدم أحد السكان الجدد بطلب التوصيل، تكون إجراءات توصيل الغاز الطبيعي على النحو التالي: يتم التعاقد مع الشركة، وتنفذ الشركة أعمال التركيبات الداخلية، بعد سداد مقايسة التركيبات. ويتم عمل تحويلات للأجهزة المنزلية لتعمل بالغاز الطبيعي، بعد سداد كامل المستحقات. وفي حالة عدم وجود وصلة خارجية، لا تتوفر وصلة غاز خارجية جاهزة تصل إلى العقار، ويتم تطبيق الإجراء الخاص بالتوصيل الخارجي والداخلي في العقارات التي لم تصل إليها الشبكة بعد.

ويجب توفير المستندات التالية عند التقديم لضمان سرعة إنهاء إجراءات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل: جواز سفر، قرار تأجير العقار، عقد بيع العقار، شهادة صحية، وبيان عن الحالة الاجتماعية. ويتم تحديد نطاق عمل كل شركة بناءً على المنطقة الجغرافية التابع لها العميل. وتبلغ تكلفة التعاقد لكل عميل في المناطق التي يدخلها الغاز لأول مرة نظام المشروع نحو 5969 جنيهًا، ويتم تقسيطها على 7 سنوات، بواقع 68 جنيهًا شهريا تضاف لفاتورة استهلاك الغاز





