توضيح شامل من وزارة الكهرباء حول أسباب نقص رصيد العدادات مسبقة الدفع بعد الشحن

تقرير مفصل يتناول رد وزارة الكهرباء على تساؤلات المواطنين بشأن الخصومات التلقائية من رصيد عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، مع شرح أسباب المديونيات وفرق الشرائح ورسوم الخدمة.

يشهد الشارع المصري في الآونة الأخيرة حالة من الجدل الواسع والتساؤلات المتكررة بين قطاعات عريضة من المواطنين الذين يستخدمون العدادات مسبقة الدفع للكهرباء، حيث يلاحظ الكثير منهم اختفاء جزء ملحوظ من رصيد الشحن فور إدخال الكارت في العداد، خاصة بعد القيام بعمليات شحن بمبالغ مالية جديدة.

هذه الظاهرة أدت إلى انتشار حالة من الاستياء والشعور بوجود خصومات غير مبررة أو أعطال تقنية في البرمجيات المشغلة لهذه العدادات، مما دفع البعض إلى الاعتقاد بأن هناك تلاعباً في قيم الاستهلاك أو فرض رسوم خفية لا يتم الإفصاح عنها بشكل واضح للمستهلك، وهو ما استدعى تدخلاً توضيحياً من الجهات المسؤولة لتبديد هذه المخاوف وشرح الآلية التقنية التي يعمل بها نظام الخصم التلقائي. وفي هذا السياق، خرج مصدر مسؤول من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ليوضح الحقائق الكاملة، مؤكداً أن العدادات مسبقة الدفع مبرمجة وفق معايير دقيقة وصارمة ولا تقوم بخصم أي مبالغ مالية بشكل عشوائي أو دون سند قانوني أو فني.

وأشار المصدر إلى أن هناك حالات محددة ومحددة بدقة يتم خلالها سحب جزء من الرصيد فور الشحن، وأهم هذه الحالات هي وجود مديونيات سابقة أو أقساط مالية متراكمة على العداد. وتظهر هذه الحالة بوضوح في العدادات الكودية أو تلك التي تم تحويلها مؤخراً من نظام الممارسة إلى نظام الدفع المسبق، حيث يتم الاتفاق على جدولة المديونيات القديمة، ويقوم العداد تلقائياً بخصم نسبة مئوية محددة من كل عملية شحن جديدة حتى يتم سداد كامل المبلغ المستحق على المشترك، وهي عملية تتم برمجياً دون تدخل بشري لضمان تحصيل حقوق الدولة.

علاوة على ذلك، أوضح المصدر أن هناك سبباً تقنياً آخر يتعلق بنظام شرائح الاستهلاك، حيث يعتمد تسعير الكهرباء على شرائح تصاعدية. ففي حال تجاوز المشترك شريحة معينة خلال الشهر، قد يحدث فرق في السعر بين الشريحة السابقة والشريحة الحالية، وهذا الفرق يتم تسويته وخصمه من أول عملية شحن تالية.

كما أضاف أن بعض المستخدمين قد يستهلكون الكهرباء حتى بعد وصول الرصيد إلى الصفر في حالات معينة أو استخدام خاصية السلف، وعند شحن الرصيد مرة أخرى، يقوم العداد فوراً بخصم قيمة الاستهلاك الذي تم تسجيله أثناء فترة نفاد الرصيد، بالإضافة إلى تطبيق رسوم الخدمة الشهرية المقررة والدمغات القانونية التي تختلف قيمتها حسب الشريحة التي يقع فيها المستهلك، مما يجعل المستخدم يشعر بنقص مفاجئ في الرصيد المضاف. وأكدت الوزارة أن جميع هذه العمليات والخصومات ليست سرية، بل هي مسجلة بدقة داخل ذاكرة العداد وبياناته، ويمكن لأي مواطن مراجعة تفاصيل استهلاكه والخصومات التي تمت من خلال التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها أو عبر منافذ الشحن المعتمدة التي توفر تقارير مفصلة.

ومن أجل تجنب هذه المفاجآت، نصحت الوزارة جميع المواطنين بضرورة متابعة شاشة العداد بشكل دوري للتعرف على حالة الاستهلاك الحالية، والحرص على عدم ترك الرصيد حتى يصل إلى الصفر أو يدخل في نظام الطوارئ، لأن ذلك قد يؤدي إلى تراكم استهلاك مؤجل يظهر دفعة واحدة عند الشحن القادم. وفي ختام توضيحاتها، شددت الوزارة على أن أبواب شركات الكهرباء مفتوحة لاستقبال أي شكاوى بشأن وجود فروق غير مفهومة في الشحن، مؤكدة استعداد الفرق الفنية لفحص العدادات والتأكد من سلامة تشغيلها لضمان حقوق المواطنين ومنع أي تلاعب أو خطأ تقني قد يؤثر على الرصيد المالي للمشترك





masrawy / 🏆 6. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

عدادات الكهرباء شحن الرصيد وزارة الكهرباء استهلاك الطاقة العدادات مسبقة الدفع

United States Latest News, United States Headlines