توطين صناعة أجهزة الأشعة المتنقلة Mobile X-Ray في مصر عبر مفاوضات مع شركات صينية

تبدأ مصر توطين صناعة أجهزة الأشعة المتنقلة عبر مفاوضات مع شركات صينية لنقل التكنولوجيا والتصنيع المحلي، بما يتيح تصوير المرضى داخل أقسامهم.

بدأت مصر أولى خطوات توطين صناعة أجهزة الأشعة المتنقلة المعروفة باسم Mobile X-Ray، من خلال مفاوضات مع عدد من الشركات الصين ية تستهدف نقل التكنولوجيا والتصنيع المحلي. وجاء ذلك خلال لقاء الدكتور خالد عبد الغفار ، وزير الصحة والسكان، مع نائب وزير الصحة الصين ي تشنج تشة ، حيث جرى بحث مجالات التعاون في توطين الصناعات الطبية.

وشمل اللقاء بين وزير الصحة والسكان المصري ونائب الوزير الصيني مناقشة تصنيع الأدوية واللقاحات، إلى جانب تبادل الخبرات والتدريب الطبي. ويعكس هذا الملف توجها لربط التعاون الدولي في القطاع الصحي بإنتاج الأجهزة داخل مصر، بدلا من الاعتماد الكامل على الاستيراد.

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كيف تعمل أجهزة الأشعة المتنقلة داخل المستشفيات

تعتمد أجهزة الأشعة المتنقلة على تقنية الأشعة السينية لتصوير أجزاء من جسم المريض، وتتميز بإمكانية نقلها إلى مكان وجود المريض داخل المستشفى. وتتيح هذه الأجهزة إجراء الأشعة على سرير المريض مباشرة، وهو ما يجعلها مناسبة للحالات التي يصعب نقلها من مكانها لأسباب طبية.

يوجه الجهاز الأشعة إلى الجزء المراد تصويره من الجسم، ثم تُستقبل الأشعة بعد مرورها عبر الأنسجة لتكوين صورة تساعد الطبيب على فحص المنطقة المستهدفة. وتُجرى عملية التصوير داخل القسم الذي يوجد به المريض، مع الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية من الإشعاع.

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بهذه الطريقة لا تحتاج الفرق الطبية إلى تحريك المريض من قسمه إلى غرفة أخرى لإجراء الفحص، وهو ما يقلل من الجهد الواقع على المرضى الذين تكون حالتهم الصحية لا تسمح بالتنقل بسهولة. ويعد هذا الجانب العملي أحد أهم أسباب الاتجاه نحو توسيع استخدام هذا النوع من الأجهزة في المستشفيات.

مفاوضات وزارة الصحة مع الجانب الصيني لتوطين التصنيع

تتجه وزارة الصحة والسكان إلى توطين صناعة أجهزة الأشعة المتنقلة في مصر عبر التفاوض مع شركات صينية، بهدف نقل التكنولوجيا وإقامة التصنيع المحلي لهذه الأجهزة. وتأتي هذه المفاوضات ضمن ملف أوسع يشمل الصناعات الطبية بوجه عام.

وفي السياق ذاته، ذكرت عناوين منشورة أن رئيس جهاز الشراء الموحد يبحث مع شركة صينية توطين صناعة أجهزة الأشعة في مصر. ويشير هذا التزامن بين لقاء وزير الصحة مع نائب الوزير الصيني وبحث الشراء الموحد مع إحدى الشركات إلى أن الملف يتحرك على أكثر من مسار رسمي في الوقت نفسه.

الفرق بين الأشعة الثابتة والأشعة المتنقلة

يتمثل الفرق الأساسي بين الأشعة الثابتة والأشعة المتنقلة في إمكانية نقل الجهاز ومكان إجراء الفحص. فأجهزة الأشعة الثابتة توجد داخل غرفة مخصصة للتصوير، ويتعين نقل المريض إليها لإجراء الفحص، بينما تنتقل الأجهزة المتنقلة إلى المريض نفسه.

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ويرى المتابعون لملف الصناعات الطبية أن توطين هذه الأجهزة قد يتيح للمستشفيات توفير خدمة التصوير بالأشعة في الأقسام المختلفة دون الحاجة إلى تحريك المرضى، وهو ما يرتبط مباشرة بتحسين الخدمة للحالات الأكثر احتياجا لبقائها في أسرّتها.