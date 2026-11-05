توطين صناعة الخلايا الشمسية في مصر بشراكة مع Boomy الذكية

وزير الكهرباء والإنتاج الحربي يبحث مع المجموعة الصينية Boomy Intelligent خطة توطين تصنيع الخلايا الشمسية ونقل التكنولوجيا المتطورة لتعزيز المكون المحلي في مصر.

استقبل الدكتور محمود عصمت ، وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة ، الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لعقد اجتماع استراتيجي يركز على تعزيز التعاون المشترك في مجال الصناعات المتخصصة والمعدات الذكية، بما يخدم خطة الدولة للتحول الطاقي وتعظيم دور الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة المصري.

تناول الاجتماع، الذي حضره ممثلي مجموعة Boomy Intelligent الصينية وشركة Atomsafe التابعة لها، سبل توطين صناعة الخلايا الشمسية ونقل التكنولوجيا الحديثة، مع التركيز على تعزيز القيمة المضافة للمكونات المحلية، حيث استعرضت الشركة الصينية نماذج عملها الناجحة خارج الصين وخططها التفصيلية للدخول إلى السوق المصرية من خلال شراكات استراتيجية في تصنيع المعدات الكهربائية الخاصة بالطاقة الشمسية.

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آليات توطين تكنولوجيا الطاقة الشمسية

أوضح الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء يواصل عمله الجاد لتوطين تكنولوجيا تصنيع مهمات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشدداً على ضرورة إقامة صناعة وطنية متكاملة في هذا المجال الحيوي، لافتاً إلى وجود خطة عمل محددة لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، مع تأكيد انفتاح الوزارة على كافة أشكال التعاون والشراكات التي تركز على استخدام المعدات المصنعة محلياً.

وأضاف الوزير أن الدولة تتبنى استراتيجية شاملة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة في جميع القطاعات، مقدمةً كافة أوجه الدعم في هذا الإطار، مؤكداً أن المجال مفتوح أمام جميع الشركات العاملة في مجال الطاقات المتجددة للمشاركة في إطار خطة الدولة للتحول الطاقي، مما يسهم في جعل مصر مركزاً إقليمياً للطاقة وصناعة المهمات الكهربائية.

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دور الإنتاج الحربي في دعم الصناعة المحلية

من جانبه، أكد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط حرص وزارة الدولة للإنتاج الحربي على تعزيز أوجه التعاون مع وزارة الكهرباء والشركات العالمية لدراسة فرص تنفيذ مشروعات استراتيجية في إنتاج ألواح الطاقة الشمسية وتكنولوجيات الطاقة المستدامة، مؤكداً أن الوزارة تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية متطورة وكوادر بشرية مؤهلة يمكن الاستفادة منها في دعم تنفيذ هذه المشروعات.

وأشار الوزير إلى إمكانية المشاركة في تصنيع المكونات محلياً وتنمية الصناعات المغذية ونقل الخبرات والتكنولوجيات الحديثة، بما يعزز القدرات التصنيعية الوطنية ويرفع نسب المكون المحلي، مشيراً إلى أن التعاون المقترح في مجال تكنولوجيات الطاقة المستدامة يمثل فرصة مهمة لدراسة سبل تطبيق هذه التقنيات في مصر من خلال إجراء الدراسات والأبحاث الأولية لضمان ملاءمتها للاحتياجات المحلية.

الفرص الاستثمارية والتطبيقات الصناعية المتقدمة

ووضح وزير الإنتاج الحربي أهمية دراسة التطبيقات المتكاملة لتكنولوجيات الطاقة المستدامة، بما يشمل الاستفادة من الطاقة الكهربائية والحرارية وتوظيفها في تطبيقات صناعية وتكنولوجية متقدمة، مما يسهم في تلبية احتياجات القطاعات الصناعية من الطاقة ورفع كفاءة استخدامها وتعظيم الاستفادة من مواردها، ودعم تطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي في مصر.

وأضاف أن الوزارة تعمل على دراسة المتطلبات الفنية والتنظيمية للتعامل مع هذه التقنيات الحديثة، وبحث فرص تنمية الصناعة المحلية المرتبطة بها، إلى جانب تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان نجاح عملية التوطين وتحقيق أقصى فائدة اقتصادية وتقنية للأطراف المشاركة.

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استراتيجيات جذب الاستثمارات الأجنبية

من جانب آخر، أوضح الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء قطع شوطاً كبيراً في سبيله لأن تصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، مشيراً إلى أن هناك اشتراطات وضوابط قيد العمل عليها لزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة، والتي تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وفتح المجال أمام الشركات التي تمتلك التكنولوجيا المتطورة.

ولفت الوزير إلى منح الأفضلية للمنتج المحلي في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة ودعم وتحديث الشبكة الموحدة، مشدداً على أن التعاون مع شركات مثل Boomy Intelligent يمثل ركيزة أساسية في هذه الاستراتيجية، حيث تهدف مصر إلى الاستعدادات لإقامة مصنع للخلايا الشمسية في مصر ونقل التكنولوجيا المتطورة التي تمتلكها هذه الشركات في هذا المجال المتنامي.