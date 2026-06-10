توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر: إنتاج 10 ملايين هاتف محلياً وتوفير مليار دولار

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن نجاح خطة توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر، حيث تم إنتاج 10 ملايين هاتف محلياً بنسبة 50% من احتياجات السوق، مع استهداف 15 مليون هاتف العام المقبل وتوفير أكثر من 50 مليار جنيه.

شهدت صناعة الهواتف المحمولة في مصر تحولاً جذرياً خلال العامين الماضيين، حيث نجحت الدولة في توطين هذه الصناعة الاستراتيجية بفضل جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي هذا السياق، أكد المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن السوق المصرية تضم أكثر من 100 مليون مستخدم للهاتف المحمول، ويحتاج السوق سنوياً إلى أكثر من 20 مليون هاتف جديد. وأشار إلى أن نحو 90% من الهواتف المحمولة كانت تأتي من الخارج قبل حوالي عام ونصف العام، مما دفع الدولة إلى تبني خطة قوية لتوطين هذه الصناعة.

وأضاف إبراهيم في لقاء تلفزيوني أن الهاتف المحمول لم يعد مجرد أداة للاتصال، بل أصبح أداة أساسية في الخدمات المالية والنقل ومختلف مناحي الحياة، مما يجعل وجود صناعة وطنية قوية أمراً بالغ الأهمية، خاصة في مواجهة أي اضطرابات في سلاسل الإمداد أو تغيرات في أسعار الصرف. وأوضح إبراهيم أنه بعد مرور عام ونصف العام على تنفيذ الاستراتيجية، أصبحت هناك 15 علامة تجارية تصنع محلياً وتغطي نحو 92% من الهواتف التي يستخدمها المصريون، وأن جميع العلامات التجارية الرئيسية التي يستخدمها المواطنون أصبحت موجودة ويتم تصنيعها محلياً.

ولفت إلى أن عدد الهواتف المحمولة المصنعة محلياً تجاوز 10 ملايين هاتف، وهو ما يمثل نحو 50% من الهواتف المستخدمة في السوق المصرية. وأردف أن المستهدف خلال العام المقبل هو الوصول إلى إنتاج 15 مليون هاتف محمول، بما يغطي نحو 75% من احتياجات السوق، لافتاً إلى أن الطاقة الإنتاجية المتاحة لدى الشركات والعلامات التجارية العاملة حالياً تقترب من 20 مليون هاتف محمول.

وأكد أن مصر وصلت بنهاية عام 2025 إلى نسبة تصنيع محلي بلغت 50% بإنتاج 10 ملايين هاتف محمول، مع العمل على رفع هذه النسبة إلى 15 مليون هاتف خلال عام واحد، مشيراً إلى أن عام 2027 سيشهد بدء التصدير، وأن الهدف لا يقتصر على جعل مصر مركزاً عالمياً لتصنيع الهواتف المحمولة فقط. وأشار إبراهيم إلى أن مصر كانت تستورد هواتف بقيمة تزيد على 100 مليار جنيه سنوياً (نحو ملياري دولار) قبل تنفيذ الخطة، وأن الوصول إلى نسبة تصنيع محلي بلغت 50% خلال العام الماضي أسهم في خفض هذه التكلفة إلى مليار دولار فقط، مما وفر أكثر من 50 مليار جنيه.

وتعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية أوسع لتعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع التركيز على قطاعات التكنولوجيا والاتصالات كقاطرة للنمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن تساهم هذه الصناعة في خلق آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، وتعزيز القدرات التكنولوجية للعمالة المصرية، بالإضافة إلى تحسين الميزان التجاري للبلاد. كما أن توطين صناعة الهواتف المحمولة سيساعد في تأمين احتياجات السوق المحلية من هذه الأجهزة الحيوية، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد





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